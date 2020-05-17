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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 647648649650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:43

Вернули остаток того, что спёрли на прошлой неделе.
За п2п в субботу - ничего не спёрли.
До июня - можно юзать шарика
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:52

Re: Банк Глобус

Аналогично, все вернулось за 13,14.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:59

Щойно перевірив - мені поки й далі висять. Руками повертають чи що?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:01

Сижу и думаю: уже начинать быстро выводить или подождать пару дней, пока разберутся окончательно с уже насчитанными комиссиями...
Всем, у кого сняли, вернули или нет?
И.. у меня ничего не снимали... Т.е. такое ощущение, что от фонаря снимают.
Напомню: было одно пополнение карты Привата через Приват24 и два пополнения Б5 через TAS2U.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:04

  Искатель написав:Всем, у кого сняли, вернули или нет?
И.. у меня ничего не снимали... Т.е. такое ощущение, что от фонаря снимают.
Напомню: было одно пополнение карты Привата через Приват24 и два пополнения Б5 через TAS2U.

Были пополнения карты в Шапито через апп.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:13

  ruvex написав:
  Искатель написав:Всем, у кого сняли, вернули или нет?
И.. у меня ничего не снимали... Т.е. такое ощущение, что от фонаря снимают.
Напомню: было одно пополнение карты Привата через Приват24 и два пополнения Б5 через TAS2U.

Были пополнения карты в Шапито через апп.

Как меня уже задолбали эти шифровки от возвращателя Квестора...
Вы хотели сказать: пополняли карту А-банка с карты Глобуса через мобильную приложуху, да?
Я просто как раз сегодня это планировал делать...
И что? Сняли? Вернули?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:27

мне 21 копейку пока вернули )

это я тестировал п2п на а-банку )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:31

  IMPRINTER написав:мне 21 копейку пока вернули )

это я тестировал п2п на а-банку )

Я планировал кинуть 20к на пополнение... Теперь уже задумался.
Искатель
 
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  #<1 ... 647648649650
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