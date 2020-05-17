Вернули остаток того, что спёрли на прошлой неделе.
За п2п в субботу - ничего не спёрли.
До июня - можно юзать шарика
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:43
Вернули остаток того, что спёрли на прошлой неделе.
За п2п в субботу - ничего не спёрли.
До июня - можно юзать шарика
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:52
Re: Банк Глобус
Аналогично, все вернулось за 13,14.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 11:59
Щойно перевірив - мені поки й далі висять. Руками повертають чи що?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:01
Сижу и думаю: уже начинать быстро выводить или подождать пару дней, пока разберутся окончательно с уже насчитанными комиссиями...
Всем, у кого сняли, вернули или нет?
И.. у меня ничего не снимали... Т.е. такое ощущение, что от фонаря снимают.
Напомню: было одно пополнение карты Привата через Приват24 и два пополнения Б5 через TAS2U.
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:04
Были пополнения карты в Шапито через апп.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:13
Как меня уже задолбали эти шифровки от возвращателя Квестора...
Вы хотели сказать: пополняли карту А-банка с карты Глобуса через мобильную приложуху, да?
Я просто как раз сегодня это планировал делать...
И что? Сняли? Вернули?
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:27
мне 21 копейку пока вернули )
это я тестировал п2п на а-банку )
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:31
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