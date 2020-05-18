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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 648649650651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:05

Раніше писали, що при реєстрації заяви НБУ присилає СМС, що заява дійшла. По Жлобусу хоч якийсь знак комусь подали, що вони вони прийняли заяву?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:10

klug всегда приходит, только в порядке очередности, скорее всего там много скарг и не только на жлобус, сейчас примат с жлобусом соревнуются кто из них кидала по жирнее. Жлобус перепысывает условия задним числом, (люди, ау, тут в прокуратуру писать надо), а примат не платит за акцию, тут писать в НБУ в самый раз. Кстати не забудьте нам процитировать их ответ, хотя я думаю что будут выплаты, но все таки, интересно что отпишут.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:25

  klug написав:Раніше писали, що при реєстрації заяви НБУ присилає СМС, що заява дійшла. По Жлобусу хоч якийсь знак комусь подали, що вони вони прийняли заяву?


СМС може прийти і в 19-00, навіть якщо подав заяву в 11-00 (в мене так було).
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:29

  Искатель написав:
  ruvex написав:
  Искатель написав:Всем, у кого сняли, вернули или нет?
И.. у меня ничего не снимали... Т.е. такое ощущение, что от фонаря снимают.
Напомню: было одно пополнение карты Привата через Приват24 и два пополнения Б5 через TAS2U.

Были пополнения карты в Шапито через апп.

Как меня уже задолбали эти шифровки от возвращателя Квестора...
Вы хотели сказать: пополняли карту А-банка с карты Глобуса через мобильную приложуху, да?
Я просто как раз сегодня это планировал делать...
И что? Сняли? Вернули?

Странно, что Вас здесь это напрягает, а на Валютной пишите также и говорите, что сказали и так много. Думаете там все однозначно понятно? :mrgreen:
В двух сообщениях все написал, сложить одно с другим не трудно.
viewtopic.php?p=4966854#p4966854
viewtopic.php?p=4966873#p4966873
1. Да именно так.
2. Сняли, вернули.
п.с. Пишу в общей манере, если совсем невмаготу спрашивайте, я Вам ответил.
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