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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:05
Раніше писали, що при реєстрації заяви НБУ присилає СМС, що заява дійшла. По Жлобусу хоч якийсь знак комусь подали, що вони вони прийняли заяву?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:10
klug всегда приходит, только в порядке очередности, скорее всего там много скарг и не только на жлобус, сейчас примат с жлобусом соревнуются кто из них кидала по жирнее. Жлобус перепысывает условия задним числом, (люди, ау, тут в прокуратуру писать надо), а примат не платит за акцию, тут писать в НБУ в самый раз. Кстати не забудьте нам процитировать их ответ, хотя я думаю что будут выплаты, но все таки, интересно что отпишут.
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:25
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:29
Странно, что Вас здесь это напрягает, а на Валютной пишите также и говорите, что сказали и так много. Думаете там все однозначно понятно?
В двух сообщениях все написал, сложить одно с другим не трудно.
viewtopic.php?p=4966854#p4966854
viewtopic.php?p=4966873#p4966873
1. Да именно так.
2. Сняли, вернули.
п.с. Пишу в общей манере, если совсем невмаготу спрашивайте, я Вам ответил.
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