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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:05
Раніше писали, що при реєстрації заяви НБУ присилає СМС, що заява дійшла. По Жлобусу хоч якийсь знак комусь подали, що вони вони прийняли заяву?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:10
klug всегда приходит, только в порядке очередности, скорее всего там много скарг и не только на жлобус, сейчас примат с жлобусом соревнуются кто из них кидала по жирнее. Жлобус перепысывает условия задним числом, (люди, ау, тут в прокуратуру писать надо), а примат не платит за акцию, тут писать в НБУ в самый раз. Кстати не забудьте нам процитировать их ответ, хотя я думаю что будут выплаты, но все таки, интересно что отпишут.
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:25
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:29
В двух сообщениях все написал, сложить одно с другим не трудно.
viewtopic.php?p=4966854#p4966854
viewtopic.php?p=4966873#p4966873
1. Да именно так.
2. Сняли, вернули.
п.с. Пишу в общей манере, если совсем невмаготу спрашивайте, я Вам ответил.
Странно, что Вас здесь это напрягает, а на Валютной пишите также и говорите, что сказали и так много. Думаете там все однозначно понятно?
Black Jack - White Business
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Додано: Пон 18 тра, 2020 15:46
Дружище, Вы ж поняли, я по поводу этого лжеКвестора выражался (он - родоначальник этих шифров), а не в Ваш адрес.
Да, делаю сто дел сразу, порой торможу, не сходу въезжаю
На валютной не пишу, некогда.
Кстати, только что в качестве эксперимента перебросил десятку (10к) с Видсоточки на Универсальную А-банка. Просвистело, ушло, пришло. Комиссий пока нет никаких.
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:49
Re: Банк Глобус
от я понял, шо вам нуна писать название банки прям из Свид-ва о регистрации, даж лучше еще и ЕГРПОУ указывать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:54
Re: Банк Глобус
Треба шифруватись...бангстер не спить.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 16:40
Так у тому ж і фішка, що вони на наступний день списують, тому так одразу і не побачиш.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:50
Re: Банк Глобус
Господа, а что с ГлобусБонус, пополняхи кто заказывал сегодня / на выходных?
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Пон 18 тра, 2020 18:17
Так ещё и карты этим комисом в овер загоняют. Такого б..дства, наверное нет ни в одном банке.
Заказывал. Пару часов назад. Пополнение не пришло. И от саппорта, ни ответа, ни привета. Наверное всех свободных сотрудников кинули на возврат комиссий.
Изврат, конечно. Замутить программу лояльности и в ручном режиме пополнять телефоны.
Востаннє редагувалось Фантом в Пон 18 тра, 2020 18:23, всього редагувалось 2 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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