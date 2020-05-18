Додано: Пон 18 тра, 2020 15:10

klug всегда приходит, только в порядке очередности, скорее всего там много скарг и не только на жлобус, сейчас примат с жлобусом соревнуются кто из них кидала по жирнее. Жлобус перепысывает условия задним числом, (люди, ау, тут в прокуратуру писать надо), а примат не платит за акцию, тут писать в НБУ в самый раз. Кстати не забудьте нам процитировать их ответ, хотя я думаю что будут выплаты, но все таки, интересно что отпишут.