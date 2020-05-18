Ну что тут? Получили таки от регулятора за фокусы?
Банка к сожалению скатилась до подлога, карта на полку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 18:21
Ну что тут? Получили таки от регулятора за фокусы?
Банка к сожалению скатилась до подлога, карта на полку
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Пон 18 тра, 2020 18:24
там кто-то сидит и с личной карты пополняет тот телефон ... уровень этого банка вы же знаете )
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