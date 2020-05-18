Додано: Пон 18 тра, 2020 18:21

Ну что тут? Получили таки от регулятора за фокусы?

Банка к сожалению скатилась до подлога, карта на полку

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