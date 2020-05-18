Ну что тут? Получили таки от регулятора за фокусы?
Банка к сожалению скатилась до подлога, карта на полку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 18:21
Ну что тут? Получили таки от регулятора за фокусы?
Банка к сожалению скатилась до подлога, карта на полку
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Пон 18 тра, 2020 18:24
там кто-то сидит и с личной карты пополняет тот телефон ... уровень этого банка вы же знаете )
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Додано: Пон 18 тра, 2020 18:51
Re: Банк Глобус
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:08
Я бы не отказался помочь шарику, и с личной карты пополнять тилипоны))
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:28
Щось не дуже. Комісія досі не повернута, скарга досі не зареєстрована, відповідальні особи досі не притягнуті.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:31
del
Востаннє редагувалось Кассандра в Пон 18 тра, 2020 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:36
Кассандра, знову будете за Остапа заступатись?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:41
klug а при чём тут Остап? Он ведь натурально тут не причём. Я ведь вообще не знаю больше ни одного чела в шарике, который бы так искренне не старался помагать нам
И FYI - мне самой (и семье тоже - 3 акка) за четверг тоже не вернули
Просто есть какие то моральные уровни которые не надо даже шутя переходить, имхо конечно
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