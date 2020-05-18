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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 649650651652

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:21

Ну что тут? Получили таки от регулятора за фокусы?
Банка к сожалению скатилась до подлога, карта на полку
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:24

  Фантом написав:Заказывал. Пару часов назад. Пополнение не пришло. И от саппорта, ни ответа, ни привета. Наверное всех свободных сотрудников кинули на возврат комиссий.
Изврат, конечно. Замутить программу лояльности и в ручном режиме пополнять телефоны.


там кто-то сидит и с личной карты пополняет тот телефон ... уровень этого банка вы же знаете )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:51

Re: Банк Глобус

  IMPRINTER написав:там кто-то сидит и с личной карты пополняет тот телефон ...

Слишком сложно. В ближайшем киоске, или на кассе Сильпо.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:08

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:Заказывал. Пару часов назад. Пополнение не пришло. И от саппорта, ни ответа, ни привета. Наверное всех свободных сотрудников кинули на возврат комиссий.
Изврат, конечно. Замутить программу лояльности и в ручном режиме пополнять телефоны.


там кто-то сидит и с личной карты пополняет тот телефон ... уровень этого банка вы же знаете )

Я бы не отказался помочь шарику, и с личной карты пополнять тилипоны))
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:28

  emeta написав:Ну что тут? Получили таки от регулятора за фокусы?

Щось не дуже. Комісія досі не повернута, скарга досі не зареєстрована, відповідальні особи досі не притягнуті.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:31

del
Востаннє редагувалось Кассандра в Пон 18 тра, 2020 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:36

Кассандра, знову будете за Остапа заступатись?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:41

klug а при чём тут Остап? Он ведь натурально тут не причём. Я ведь вообще не знаю больше ни одного чела в шарике, который бы так искренне не старался помагать нам :roll:
И FYI - мне самой (и семье тоже - 3 акка) за четверг тоже не вернули :?
Просто есть какие то моральные уровни которые не надо даже шутя переходить, имхо конечно
Кассандра
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