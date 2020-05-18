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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 650651652653

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:28

Искатель

так у глобуса на том корр счета было одно сало ... а сало начало резко таять - свини его не поддерживают
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Повідомлень: 37250
З нами з: 06.08.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 5926 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:35

погуляйка всё вернула вроде
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IMPRINTER
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Повідомлень: 37250
З нами з: 06.08.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 5926 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:50

IMPRINTER Не всё.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:12

Re: Банк Глобус

Кто дергал с В+, комис уже не снимает?
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ruvex
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Подякували: 2073 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:17

ruvex нет
Кассандра
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Подякував: 19 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:21

  ruvex написав:Кто дергал с В+, комис уже не снимает?

В п'ятницю вивів В+ в нуль. З того часу мінусів на картці не виникало
Alien
 
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