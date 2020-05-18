Искатель
так у глобуса на том корр счета было одно сало ... а сало начало резко таять - свини его не поддерживают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:28
Искатель
так у глобуса на том корр счета было одно сало ... а сало начало резко таять - свини его не поддерживают
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:35
погуляйка всё вернула вроде
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:12
Re: Банк Глобус
Кто дергал с В+, комис уже не снимает?
Black Jack - White Business
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:21
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