Искатель
так у глобуса на том корр счета было одно сало ... а сало начало резко таять - свини его не поддерживают
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:28
Искатель
так у глобуса на том корр счета было одно сало ... а сало начало резко таять - свини его не поддерживают
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:35
погуляйка всё вернула вроде
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:12
Re: Банк Глобус
Кто дергал с В+, комис уже не снимает?
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:21
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:09
У меня там слишком много, еще не придумал, куда все вывести
Попробую через час опять дернуть на А-банк. Если не выйдет, придется окольными путями выводить, а это лишние движения.
А никто сегодня (вчера у меня работало нормально) не тянул на А-банк с Глобуса случайно?
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:20
Только что. Уходит и входит, но сумма была тестовая.
Black Jack - White Business
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:37
"Глобус" не перестає дивувати.Була картка В+ з терміном дії 05/20.
Тобто, наступна мала бути з терміном дії 06/22 (термін випуску такої картки 2 роки).
Сьогодні був на відділенні, видали картку з терміном 04/22.
Намаються позбутися клієнтури на 2 місяці раніше?
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