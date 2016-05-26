Только что попробовал опять. Та же ошибка. Уже 10к пробовал - не пропускает.
А по 1000 бросать - это я вспотею...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:13
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:20
В общем, надоело экспериментировать. Бросил через Моно.
Моно стянул 20-ку за секунду, за следующую - отправил на А-банк. Конечно, ничего хорошего в том, что на ровном месте накручиваю обороты на Моно, нет. А что делать...
Сделал вывод, что заковыка - именно в тянулке А-банка.
Вчера так вышло потянуть 10-ку, а сегодня - пять неудачных попыток. Причем пробовал на разные карты. Бесполезно.
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:24
Немає тут зради - вони завчасно замовляють, щоб Ви прийшли і одразу отримали у будь-який день останнього місяця.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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