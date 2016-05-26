RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 651652653654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:13

  ruvex написав:
  Искатель написав:А никто сегодня (вчера у меня работало нормально) не тянул на А-банк с Глобуса случайно?

Только что. Уходит и входит, но сумма была тестовая.

Только что попробовал опять. Та же ошибка. Уже 10к пробовал - не пропускает.
А по 1000 бросать - это я вспотею...
Искатель
 
Повідомлень: 3689
З нами з: 22.02.16
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1971 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:20

  Искатель написав:
  ruvex написав:
  Искатель написав:А никто сегодня (вчера у меня работало нормально) не тянул на А-банк с Глобуса случайно?

Только что. Уходит и входит, но сумма была тестовая.

Только что попробовал опять. Та же ошибка. Уже 10к пробовал - не пропускает.
А по 1000 бросать - это я вспотею...

В общем, надоело экспериментировать. Бросил через Моно.
Моно стянул 20-ку за секунду, за следующую - отправил на А-банк. Конечно, ничего хорошего в том, что на ровном месте накручиваю обороты на Моно, нет. А что делать...

Сделал вывод, что заковыка - именно в тянулке А-банка.
Вчера так вышло потянуть 10-ку, а сегодня - пять неудачных попыток. Причем пробовал на разные карты. Бесполезно.
Искатель
 
Повідомлень: 3689
З нами з: 22.02.16
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1971 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:24

  asteriks написав:"Глобус" не перестає дивувати.Була картка В+ з терміном дії 05/20.
Тобто, наступна мала бути з терміном дії 06/22 (термін випуску такої картки 2 роки).
Сьогодні був на відділенні, видали картку з терміном 04/22.
Намаються позбутися клієнтури на 2 місяці раніше?

Немає тут зради - вони завчасно замовляють, щоб Ви прийшли і одразу отримали у будь-який день останнього місяця.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4393
З нами з: 18.08.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:47

банк заболел?
VetalUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 986
З нами з: 30.09.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:52

VetalUA, угу :(
Причем у него шото не с лёгкими, а с головой. Мож ударился :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31386
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2493 раз.
Подякували: 3662 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:59

А вот зампред видит новые возможности

Зображення
VetalUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 986
З нами з: 30.09.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 22:24

  VetalUA написав:А вот зампред видит новые возможности

Охота на ведьм, пилить сук на котором сидишь.
После зачистки банков, логичным шагом в больных умах есть зачистка клиентов.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9605
З нами з: 03.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2073 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 651652653654
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, Slx і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1616, 1617, 1618
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16173 2248517
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 23:00
klug
Альфа-Банк 1 ... 8580, 8581, 8582
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
85817 10078378
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 22:32
Kalgan
Банк Земельний Капiтал 1 ... 34, 35, 36
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:32
356 73160
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 21:17
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.