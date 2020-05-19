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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:13
ruvex написав: Искатель написав:
А никто сегодня (вчера у меня работало нормально) не тянул на А-банк с Глобуса случайно?
Только что. Уходит и входит, но сумма была тестовая.
Только что попробовал опять. Та же ошибка. Уже 10к пробовал - не пропускает.
А по 1000 бросать - это я вспотею...
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:20
Искатель написав: ruvex написав: Искатель написав:
А никто сегодня (вчера у меня работало нормально) не тянул на А-банк с Глобуса случайно?
Только что. Уходит и входит, но сумма была тестовая.
Только что попробовал опять. Та же ошибка. Уже 10к пробовал - не пропускает.
А по 1000 бросать - это я вспотею...
В общем, надоело экспериментировать. Бросил через Моно.
Моно стянул 20-ку за секунду, за следующую - отправил на А-банк. Конечно, ничего хорошего в том, что на ровном месте накручиваю обороты на Моно, нет. А что делать...
Сделал вывод, что заковыка - именно в тянулке А-банка.
Вчера так вышло потянуть 10-ку, а сегодня - пять неудачных попыток. Причем пробовал на разные карты. Бесполезно.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:24
asteriks написав:
"Глобус" не перестає дивувати.Була картка В+ з терміном дії 05/20.
Тобто, наступна мала бути з терміном дії 06/22 (термін випуску такої картки 2 роки).
Сьогодні був на відділенні, видали картку з терміном 04/22.
Намаються позбутися клієнтури на 2 місяці раніше?
Немає тут зради - вони завчасно замовляють, щоб Ви прийшли і одразу отримали у будь-який день останнього місяця.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:47
банк заболел?
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VetalUA
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:52
VetalUA
, угу
Причем у него шото не с лёгкими, а с головой. Мож ударился
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 19 тра, 2020 22:24
VetalUA написав:
А вот зампред видит новые возможности
Охота на ведьм, пилить сук на котором сидишь.
После зачистки банков, логичным шагом в больных умах есть зачистка клиентов.
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ruvex
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Додано: Сер 20 тра, 2020 07:11
ruvex написав:
VetalUA написав:
А вот зампред видит новые возможности
Охота на ведьм, пилить сук на котором сидишь.
После зачистки банков, логичным шагом в больных умах есть зачистка клиентов.
Мы уйдем раньше. Последний день нахождения моих денег в "Глобусе" - 29 мая. Когда упадут проценты. После чего все будет выведено под 0, а карта - закрыта в отделении.
Жаль. Хорошая была карта.
R.I.P.
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