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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 652653654655

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:42

Faceless
ИМНО самый "ризикований" - это свинорыл.
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ukrprom2014
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:30

А який банк тут так називають?
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:16

  asteriks написав:А який банк тут так називають?

як "так"?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:52

KVV
може таС ?
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ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1536
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:57

  asteriks написав:А який банк тут так називають?

свинорил - це не банк, це клієнт :mrgreen:
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Ромасик
 
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