Faceless
ИМНО самый "ризикований" - это свинорыл.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 тра, 2020 09:42
Faceless
ИМНО самый "ризикований" - это свинорыл.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 14:52
KVV
може таС ?
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Додано: Сер 20 тра, 2020 15:57
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Додано: Сер 20 тра, 2020 19:20
Re: Банк Глобус
Слушайте, а как достучаться до службы поддержки новой программы ГлобусБонус? Списали позавчера бонусы на пополняху. Деньги на телефон не пришли, в чате глухо. На письма никто не реагирует. Телефонов поддержки нет.
Тютю мои денежки?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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