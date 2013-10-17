Додано: Сер 20 тра, 2020 19:20

Слушайте, а как достучаться до службы поддержки новой программы ГлобусБонус? Списали позавчера бонусы на пополняху. Деньги на телефон не пришли, в чате глухо. На письма никто не реагирует. Телефонов поддержки нет.

Тютю мои денежки?

Кто не пьёт, тот не рискует.