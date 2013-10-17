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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:42

Faceless
ИМНО самый "ризикований" - это свинорыл.
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1542
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:30

А який банк тут так називають?
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:16

  asteriks написав:А який банк тут так називають?

як "так"?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:52

KVV
може таС ?
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100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 1542
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:57

  asteriks написав:А який банк тут так називають?

свинорил - це не банк, це клієнт :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:20

Re: Банк Глобус

Слушайте, а как достучаться до службы поддержки новой программы ГлобусБонус? Списали позавчера бонусы на пополняху. Деньги на телефон не пришли, в чате глухо. На письма никто не реагирует. Телефонов поддержки нет.
Тютю мои денежки?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:16

Виявляється, при перевипуску нової картки (В+) по строку дії, треба підключати смс-інформування, інакше не прийде новий пін-код. Хто знає, це правда?
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:14

  asteriks написав:Виявляється, при перевипуску нової картки (В+) по строку дії, треба підключати смс-інформування, інакше не прийде новий пін-код. Хто знає, це правда?


Так , треба обов'язково підключати смс інформування
ostapok
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:25

Re: Банк Глобус

ukrprom2014 написав:Faceless
ИМНО самый "ризикований" - это свинорыл.
С чего это? На свинорылах не заработать, но они никогда не создают проблемки, всегда все гасят вовремя
Faceless
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