|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:06
asteriks написав:
Виявляється, при перевипуску нової картки (В+) по строку дії, треба підключати смс-інформування, інакше не прийде новий пін-код. Хто знає, це правда?
Какой перевыпуск! Тут обнулять и уходить надо...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3704
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1986 раз.
-
- Профіль
-
4
4
Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:32
А когда снимают 7 грн. за текущий месяц?
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2574
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|16178
|2250333
|
П'ят 22 тра, 2020 09:30
Oktawa
|
|85880
|10086073
|
П'ят 22 тра, 2020 08:52
kreuz
|
|40593
|4923352
|