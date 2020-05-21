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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 653654655656

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:06

  asteriks написав:Виявляється, при перевипуску нової картки (В+) по строку дії, треба підключати смс-інформування, інакше не прийде новий пін-код. Хто знає, це правда?

Какой перевыпуск! Тут обнулять и уходить надо...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:32

Re: Банк Глобус

А когда снимают 7 грн. за текущий месяц?
reef
 
Повідомлень: 2574
З нами з: 28.08.07
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  #<1 ... 653654655656
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