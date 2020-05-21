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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:06
asteriks написав:
Виявляється, при перевипуску нової картки (В+) по строку дії, треба підключати смс-інформування, інакше не прийде новий пін-код. Хто знає, це правда?
Какой перевыпуск! Тут обнулять и уходить надо...
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:32
А когда снимают 7 грн. за текущий месяц?
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reef
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:54
Искатель написав: asteriks написав:
Виявляється, при перевипуску нової картки (В+) по строку дії, треба підключати смс-інформування, інакше не прийде новий пін-код. Хто знає, це правда?
Какой перевыпуск! Тут обнулять и уходить надо...
А куда уходить - везде на текущих и карточных процент ещё ниже. На депо (даже на 3 месяца) - считаю рискованным.
А Вы думаете, что "Глобус" скоро закроется?
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asteriks
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:10
reef написав:
А когда снимают 7 грн. за текущий месяц?
Зазвичай в останній робочий день місяця. Буває, що і в перший робочий нового місяця. Причому при відсутності коштів знімають у мінус.
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Alien
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:11
asteriks Вас влаштовує відсутність у банку варіантів безкоштовного виведення власних коштів? Мова звичайно про В+
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Alien
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:25
asteriks написав: Искатель написав: asteriks написав:
Виявляється, при перевипуску нової картки (В+) по строку дії, треба підключати смс-інформування, інакше не прийде новий пін-код. Хто знає, це правда?
Какой перевыпуск! Тут обнулять и уходить надо...
А куда уходить - везде на текущих и карточных процент ещё ниже. На депо (даже на 3 месяца) - считаю рискованным.
А Вы думаете, что "Глобус" скоро закроется?
Есть пару вариантов с 12% на остаток. Укргаз Про запас, но там выход платный. О.Банк - но там все бесплатные сервисы лишь временные, позже лишь выполнении определенных условий. Спортбанк еще есть, пока самый оптимальный вариант. Еще у форварда 15% до 15к, но свыше - 12 % на всю сумму, а с середины июня будет 10%.
Востаннє редагувалось lloydbanksua
в П'ят 22 тра, 2020 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:03
Alien написав:asteriks
Вас влаштовує відсутність у банку варіантів безкоштовного виведення власних коштів? Мова звичайно про В+
Ясна річ, додаткова комісія нікого не влаштує.
Але якщо вважати цю комісію зменьшенням відсоткової ставки, то можна ще деякий час тримати кошти .
Тим більше, що в інших банках (де відсотковп ставка близько 10 по картках) вивід p2p теж платний (Акорд, Кристал, Комерційний індустріальний)
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asteriks
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:05
lloydbanksua написав:
А куда уходить - везде на текущих и карточных процент ещё ниже. На депо (даже на 3 месяца) - считаю рискованным.
А Вы думаете, что "Глобус" скоро закроется?
Есть пару вариантов с 12% на остаток.[/quote]
Конкорд, Идея-банк?
Или какие-то еще?
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asteriks
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:09
asteriks написав: lloydbanksua написав:
А куда уходить - везде на текущих и карточных процент ещё ниже. На депо (даже на 3 месяца) - считаю рискованным.
А Вы думаете, что "Глобус" скоро закроется?
Есть пару вариантов с 12% на остаток.
Конкорд, Идея-банк?
Или какие-то еще?[/quote]
Ответил выше. У конкорда 11%, а с 25 мая - 10%. Поэтому начал для себя искать альтернативу, решил попробовать Спортбанк.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:11
Искатель написав: asteriks написав:
Виявляється, при перевипуску нової картки (В+) по строку дії, треба підключати смс-інформування, інакше не прийде новий пін-код. Хто знає, це правда?
Какой перевыпуск! Тут обнулять и уходить надо...
ухадіте
панікьоров тут не нада
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