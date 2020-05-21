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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 653654655656

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:06

  asteriks написав:Виявляється, при перевипуску нової картки (В+) по строку дії, треба підключати смс-інформування, інакше не прийде новий пін-код. Хто знає, це правда?

Какой перевыпуск! Тут обнулять и уходить надо...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:32

Re: Банк Глобус

А когда снимают 7 грн. за текущий месяц?
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:54

  Искатель написав:
  asteriks написав:Виявляється, при перевипуску нової картки (В+) по строку дії, треба підключати смс-інформування, інакше не прийде новий пін-код. Хто знає, це правда?

Какой перевыпуск! Тут обнулять и уходить надо...

А куда уходить - везде на текущих и карточных процент ещё ниже. На депо (даже на 3 месяца) - считаю рискованным.
А Вы думаете, что "Глобус" скоро закроется?
asteriks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:10

  reef написав:А когда снимают 7 грн. за текущий месяц?

Зазвичай в останній робочий день місяця. Буває, що і в перший робочий нового місяця. Причому при відсутності коштів знімають у мінус.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:11

asteriks Вас влаштовує відсутність у банку варіантів безкоштовного виведення власних коштів? Мова звичайно про В+
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:25

  asteriks написав:
  Искатель написав:
  asteriks написав:Виявляється, при перевипуску нової картки (В+) по строку дії, треба підключати смс-інформування, інакше не прийде новий пін-код. Хто знає, це правда?

Какой перевыпуск! Тут обнулять и уходить надо...

А куда уходить - везде на текущих и карточных процент ещё ниже. На депо (даже на 3 месяца) - считаю рискованным.
А Вы думаете, что "Глобус" скоро закроется?

Есть пару вариантов с 12% на остаток. Укргаз Про запас, но там выход платный. О.Банк - но там все бесплатные сервисы лишь временные, позже лишь выполнении определенных условий. Спортбанк еще есть, пока самый оптимальный вариант. Еще у форварда 15% до 15к, но свыше - 12 % на всю сумму, а с середины июня будет 10%.
Востаннє редагувалось lloydbanksua в П'ят 22 тра, 2020 11:07, всього редагувалось 1 раз.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:03

Банк Глобус

  Alien написав:asteriks Вас влаштовує відсутність у банку варіантів безкоштовного виведення власних коштів? Мова звичайно про В+

Ясна річ, додаткова комісія нікого не влаштує.
Але якщо вважати цю комісію зменьшенням відсоткової ставки, то можна ще деякий час тримати кошти .
Тим більше, що в інших банках (де відсотковп ставка близько 10 по картках) вивід p2p теж платний (Акорд, Кристал, Комерційний індустріальний)
asteriks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:05

  lloydbanksua написав:А куда уходить - везде на текущих и карточных процент ещё ниже. На депо (даже на 3 месяца) - считаю рискованным.
А Вы думаете, что "Глобус" скоро закроется?

Есть пару вариантов с 12% на остаток.[/quote]

Конкорд, Идея-банк?
Или какие-то еще?
asteriks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:09

  asteriks написав:
  lloydbanksua написав:А куда уходить - везде на текущих и карточных процент ещё ниже. На депо (даже на 3 месяца) - считаю рискованным.
А Вы думаете, что "Глобус" скоро закроется?

Есть пару вариантов с 12% на остаток.


Конкорд, Идея-банк?
Или какие-то еще?[/quote]
Ответил выше. У конкорда 11%, а с 25 мая - 10%. Поэтому начал для себя искать альтернативу, решил попробовать Спортбанк.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:11

  Искатель написав:
  asteriks написав:Виявляється, при перевипуску нової картки (В+) по строку дії, треба підключати смс-інформування, інакше не прийде новий пін-код. Хто знає, це правда?

Какой перевыпуск! Тут обнулять и уходить надо...


ухадіте
панікьоров тут не нада
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greenozon
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