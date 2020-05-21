RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 654655656657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:17

Re: Банк Глобус

  lloydbanksua написав:решил попробовать Спортбанк.
Ну згідно повідомлень на профільній гілці - Спортбанк - це лише для дуже невеликих сум. Якщо їх 30 тис. вганяє в кому та подейкують що річний ліміт оборотів в них не більше 150 тис. то банк виглядає прийнятним лише для тимчасового зберігання грошей для поточних трат (комуналь, продукти та ін.). Та й то треба увесь час слідкувати, щоб десь щось не вилізло
Alien
 
Повідомлень: 90
З нами з: 12.01.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:22

  asteriks написав:
  Alien написав:asteriks Вас влаштовує відсутність у банку варіантів безкоштовного виведення власних коштів? Мова звичайно про В+

Ясна річ, додаткова комісія нікого не влаштує.
Але якщо вважати цю комісію зменьшенням відсоткової ставки, то можна ще деякий час тримати кошти .

Ваші міркування слушні для випадку, коли кошти тримаюти нерухомо досить тривалий час. Для випадків коли треба лише переночувати, чи може потримати день-два - ваша модель не прийнятна, бо відсотки за зберігання не перекривають комісії за вихід.
Alien
 
Повідомлень: 90
З нами з: 12.01.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:30

  Alien написав:
  lloydbanksua написав:решил попробовать Спортбанк.
Ну згідно повідомлень на профільній гілці - Спортбанк - це лише для дуже невеликих сум. Якщо їх 30 тис. вганяє в кому та подейкують що річний ліміт оборотів в них не більше 150 тис. то банк виглядає прийнятним лише для тимчасового зберігання грошей для поточних трат (комуналь, продукти та ін.). Та й то треба увесь час слідкувати, щоб десь щось не вилізло

Мне как раз для небольших сумм и нужно. На счет 150 тыс. - это в месяц, в соответствующей ветке уже обсудили этот момент. В любом случае я только начал ею пользоваться, посмотрим найдутся ли еще какие-то подводные камни.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 22.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 654655656657
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Alfa_Bank, ingtrans, Кочевник і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8588, 8589, 8590
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
85892 10086839
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 12:41
t-step
А-Банк 1 ... 1616, 1617, 1618
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16178 2250535
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 12:26
greenozon
Идея Банк 1 ... 1800, 1801, 1802
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18016 2535916
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 12:24
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85893)
22.05.2020 12:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.