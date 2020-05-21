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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:17
lloydbanksua написав:
решил попробовать Спортбанк.
Ну згідно повідомлень на профільній гілці - Спортбанк - це лише для дуже невеликих сум. Якщо їх 30 тис. вганяє в кому та подейкують що річний ліміт оборотів в них не більше 150 тис. то банк виглядає прийнятним лише для тимчасового зберігання грошей для поточних трат (комуналь, продукти та ін.). Та й то треба увесь час слідкувати, щоб десь щось не вилізло
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:22
asteriks написав: Alien написав:asteriks
Вас влаштовує відсутність у банку варіантів безкоштовного виведення власних коштів? Мова звичайно про В+
Ясна річ, додаткова комісія нікого не влаштує.
Але якщо вважати цю комісію зменьшенням відсоткової ставки, то можна ще деякий час тримати кошти .
Ваші міркування слушні для випадку, коли кошти тримаюти нерухомо досить тривалий час. Для випадків коли треба лише переночувати, чи може потримати день-два - ваша модель не прийнятна, бо відсотки за зберігання не перекривають комісії за вихід.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:30
Alien написав: lloydbanksua написав:
решил попробовать Спортбанк.
Ну згідно повідомлень на профільній гілці - Спортбанк - це лише для дуже невеликих сум. Якщо їх 30 тис. вганяє в кому та подейкують що річний ліміт оборотів в них не більше 150 тис. то банк виглядає прийнятним лише для тимчасового зберігання грошей для поточних трат (комуналь, продукти та ін.). Та й то треба увесь час слідкувати, щоб десь щось не вилізло
Мне как раз для небольших сумм и нужно. На счет 150 тыс. - это в месяц, в соответствующей ветке уже обсудили этот момент. В любом случае я только начал ею пользоваться, посмотрим найдутся ли еще какие-то подводные камни.
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