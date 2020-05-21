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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 654655656657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:17

Re: Банк Глобус

  lloydbanksua написав:решил попробовать Спортбанк.
Ну згідно повідомлень на профільній гілці - Спортбанк - це лише для дуже невеликих сум. Якщо їх 30 тис. вганяє в кому та подейкують що річний ліміт оборотів в них не більше 150 тис. то банк виглядає прийнятним лише для тимчасового зберігання грошей для поточних трат (комуналь, продукти та ін.). Та й то треба увесь час слідкувати, щоб десь щось не вилізло
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:22

  asteriks написав:
  Alien написав:asteriks Вас влаштовує відсутність у банку варіантів безкоштовного виведення власних коштів? Мова звичайно про В+

Ясна річ, додаткова комісія нікого не влаштує.
Але якщо вважати цю комісію зменьшенням відсоткової ставки, то можна ще деякий час тримати кошти .

Ваші міркування слушні для випадку, коли кошти тримаюти нерухомо досить тривалий час. Для випадків коли треба лише переночувати, чи може потримати день-два - ваша модель не прийнятна, бо відсотки за зберігання не перекривають комісії за вихід.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:30

  Alien написав:
  lloydbanksua написав:решил попробовать Спортбанк.
Ну згідно повідомлень на профільній гілці - Спортбанк - це лише для дуже невеликих сум. Якщо їх 30 тис. вганяє в кому та подейкують що річний ліміт оборотів в них не більше 150 тис. то банк виглядає прийнятним лише для тимчасового зберігання грошей для поточних трат (комуналь, продукти та ін.). Та й то треба увесь час слідкувати, щоб десь щось не вилізло

Мне как раз для небольших сумм и нужно. На счет 150 тыс. - это в месяц, в соответствующей ветке уже обсудили этот момент. В любом случае я только начал ею пользоваться, посмотрим найдутся ли еще какие-то подводные камни.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:27

  Alien написав:
  asteriks написав:
  Alien написав:asteriks Вас влаштовує відсутність у банку варіантів безкоштовного виведення власних коштів? Мова звичайно про В+

Ясна річ, додаткова комісія нікого не влаштує.
Але якщо вважати цю комісію зменьшенням відсоткової ставки, то можна ще деякий час тримати кошти .

Ваші міркування слушні для випадку, коли кошти тримаюти нерухомо досить тривалий час. Для випадків коли треба лише переночувати, чи може потримати день-два - ваша модель не прийнятна, бо відсотки за зберігання не перекривають комісії за вихід.


якби за "переночувати" вам глобус нічого не заплатить.
відсоток капає тільки за повний день знаходження коштів в банці.

ЗІ
а взагалі я розцінюю платний вивід коштів це завуальоване зменшення відсоткової ставки.
так якщо кошти пролежать місяць під 11% то з платним виводом виходить що це все рівно що лежали під 8% з безкоштовним виводом.
і як я вже раніше казав - прозапас в того самого укргазу давно живе і його не збираються закривати. а там 0,5% за вихід і 12% річних. і якщо сюди прийшла команда укргазовців - то якби вони не зробили тут прозапас2.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 22 тра, 2020 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:36

  jay2004 написав:
  klug написав:Раніше писали, що при реєстрації заяви НБУ присилає СМС, що заява дійшла. По Жлобусу хоч якийсь знак комусь подали, що вони вони прийняли заяву?


СМС може прийти і в 19-00, навіть якщо подав заяву в 11-00 (в мене так було).

Пройшов тиждень: ні СМС, ні дзвінків, ні листів так і не було. Зам'яли?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:10

Re: Банк Глобус

  mephala написав:якби за "переночувати" вам глобус нічого не заплатить.
відсоток капає тільки за повний день знаходження коштів в банці.
Справді? Упевнені? А я кажу, що усе залежить від того яким чином завести та як вивести. І можна мати свій зиск і просто за нічліг, і навіть менше ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:14

  Alien написав:
  mephala написав:якби за "переночувати" вам глобус нічого не заплатить.
відсоток капає тільки за повний день знаходження коштів в банці.
Справді? Упевнені? А я кажу, що усе залежить від того яким чином завести та як вивести. І можна мати свій відсоток і просто за нічліг, і навіть менше ;)


ви просто не розумієте що таке "переночувати" :wink:
і ваше твердження "усе залежить від того яким чином завести та як вивести" це тільки підкреслює.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:25

Re: Банк Глобус

  mephala написав:ви просто не розумієте що таке "переночувати" :wink:
Якщо моя точка зору на певне поняття (явище, дію) не збігається з вашою - це не значить, що я не розумію цього поняття (явище, дію). Я писав про "переночувати" так я розумію його я, і використовую його я. Ви вирішили прокоментувати це зі своєї точки зору. А я вам на ваш коментар відповів стосовно того "переночувати", яке малось на увазі мною з самого початку. Тільки й усього. Кожен при своїх.
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