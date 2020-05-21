Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:09

mephala написав: Alien

не залежно від мого або вашого сприйняття у терміна є визначення.

й у "кошти переночували в банці" також.

і щоб не було плутанини - люди використовують терміни в їх загально прийнятому розумінні. інакше пропадає всякий сенс спілкування. не залежно від мого або вашого сприйняття у терміна є визначення.й у "кошти переночували в банці" також.і щоб не було плутанини - люди використовують терміни в їх загально прийнятому розумінні. інакше пропадає всякий сенс спілкування.

Буду вдячний за посилання на це визначення. Якщо воно десь дійсно є і затверджене якимись нормативно-правовими документами - обіцяю дотримуватись його. Але мені здаться що такого доументу просто не існує.Крім того стосовно будь-якого терміна чи поняття в залежності від певних обставин існують певні нюанси, які дозволяють, наприклад мені використовувати "переночувати" саме в тому сенсі як його розумію я. Ось дивіться - якщо я в Банк 1 сьогодні заведу кошти одним способом (наприклад по СЕП), а завтра виведу зовсім іншим (нехай по р2р). Чи "переночували" ці кошти в Банку 1? З точки зору мене і самих грошей так: гроші вночі знаходились в Банку 1, а наступного дня були перераховані в інший банк, а значить гроші в Банку 1 "переночували". Але в залежності від особливостей обліку карткових операцій в одному банку на залишок по картковому рахунку відсоток буде нараховуватись, а в іншому - ні. Але це ніяк не впливає на моє право використати в цьому випадку словосполучення "гроші переночували в Банку 1". Бо то вже нюанси обліку, нарахування відсотків та ін.