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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:17
lloydbanksua написав:
решил попробовать Спортбанк.
Ну згідно повідомлень на профільній гілці - Спортбанк - це лише для дуже невеликих сум. Якщо їх 30 тис. вганяє в кому та подейкують що річний ліміт оборотів в них не більше 150 тис. то банк виглядає прийнятним лише для тимчасового зберігання грошей для поточних трат (комуналь, продукти та ін.). Та й то треба увесь час слідкувати, щоб десь щось не вилізло
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:22
asteriks написав: Alien написав:asteriks
Вас влаштовує відсутність у банку варіантів безкоштовного виведення власних коштів? Мова звичайно про В+
Ясна річ, додаткова комісія нікого не влаштує.
Але якщо вважати цю комісію зменьшенням відсоткової ставки, то можна ще деякий час тримати кошти .
Ваші міркування слушні для випадку, коли кошти тримаюти нерухомо досить тривалий час. Для випадків коли треба лише переночувати, чи може потримати день-два - ваша модель не прийнятна, бо відсотки за зберігання не перекривають комісії за вихід.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:30
Alien написав: lloydbanksua написав:
решил попробовать Спортбанк.
Ну згідно повідомлень на профільній гілці - Спортбанк - це лише для дуже невеликих сум. Якщо їх 30 тис. вганяє в кому та подейкують що річний ліміт оборотів в них не більше 150 тис. то банк виглядає прийнятним лише для тимчасового зберігання грошей для поточних трат (комуналь, продукти та ін.). Та й то треба увесь час слідкувати, щоб десь щось не вилізло
Мне как раз для небольших сумм и нужно. На счет 150 тыс. - это в месяц, в соответствующей ветке уже обсудили этот момент. В любом случае я только начал ею пользоваться, посмотрим найдутся ли еще какие-то подводные камни.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:27
Alien написав: asteriks написав: Alien написав:asteriks
Вас влаштовує відсутність у банку варіантів безкоштовного виведення власних коштів? Мова звичайно про В+
Ясна річ, додаткова комісія нікого не влаштує.
Але якщо вважати цю комісію зменьшенням відсоткової ставки, то можна ще деякий час тримати кошти .
Ваші міркування слушні для випадку, коли кошти тримаюти нерухомо досить тривалий час. Для випадків коли треба лише переночувати, чи може потримати день-два - ваша модель не прийнятна, бо відсотки за зберігання не перекривають комісії за вихід.
якби за "переночувати" вам глобус нічого не заплатить.
відсоток капає тільки за повний день знаходження коштів в банці.
ЗІ
а взагалі я розцінюю платний вивід коштів це завуальоване зменшення відсоткової ставки.
так якщо кошти пролежать місяць під 11% то з платним виводом виходить що це все рівно що лежали під 8% з безкоштовним виводом.
і як я вже раніше казав - прозапас в того самого укргазу давно живе і його не збираються закривати. а там 0,5% за вихід і 12% річних. і якщо сюди прийшла команда укргазовців - то якби вони не зробили тут прозапас2.
Востаннє редагувалось mephala
в П'ят 22 тра, 2020 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:36
jay2004 написав: klug написав:
Раніше писали, що при реєстрації заяви НБУ присилає СМС, що заява дійшла. По Жлобусу хоч якийсь знак комусь подали, що вони вони прийняли заяву?
СМС може прийти і в 19-00, навіть якщо подав заяву в 11-00 (в мене так було).
Пройшов тиждень: ні СМС, ні дзвінків, ні листів так і не було. Зам'яли?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:10
mephala написав:
якби за "переночувати" вам глобус нічого не заплатить.
відсоток капає тільки за повний день знаходження коштів в банці.
Справді? Упевнені? А я кажу, що усе залежить від того яким чином завести та як вивести. І можна мати свій зиск і просто за нічліг, і навіть менше
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:14
Alien написав: mephala написав:
якби за "переночувати" вам глобус нічого не заплатить.
відсоток капає тільки за повний день знаходження коштів в банці.
Справді? Упевнені? А я кажу, що усе залежить від того яким чином завести та як вивести. І можна мати свій відсоток і просто за нічліг, і навіть менше
ви просто не розумієте що таке "переночувати"
і ваше твердження "усе залежить від того яким чином завести та як вивести"
це тільки підкреслює.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:25
mephala написав:
ви просто не розумієте що таке "переночувати"
Якщо моя точка зору на певне поняття (явище, дію) не збігається з вашою - це не значить, що я не розумію цього поняття (явище, дію). Я писав про "переночувати" так я розумію його я, і використовую його я. Ви вирішили прокоментувати це зі своєї точки зору. А я вам на ваш коментар відповів стосовно того "переночувати", яке малось на увазі мною з самого початку. Тільки й усього. Кожен при своїх.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:50
Alien
не залежно від мого або вашого сприйняття у терміна є визначення.
й у "кошти переночували в банці" також.
і щоб не було плутанини - люди використовують терміни в їх загально прийнятому розумінні. інакше пропадає всякий сенс спілкування.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:09
mephala написав:Alien
не залежно від мого або вашого сприйняття у терміна є визначення.
й у "кошти переночували в банці" також.
і щоб не було плутанини - люди використовують терміни в їх загально прийнятому розумінні. інакше пропадає всякий сенс спілкування.
Буду вдячний за посилання на це визначення. Якщо воно десь дійсно є і затверджене якимись нормативно-правовими документами - обіцяю дотримуватись його. Але мені здаться що такого доументу просто не існує.
Крім того стосовно будь-якого терміна чи поняття в залежності від певних обставин існують певні нюанси, які дозволяють, наприклад мені використовувати "переночувати" саме в тому сенсі як його розумію я. Ось дивіться - якщо я в Банк 1 сьогодні заведу кошти одним способом (наприклад по СЕП), а завтра виведу зовсім іншим (нехай по р2р). Чи "переночували" ці кошти в Банку 1? З точки зору мене і самих грошей так: гроші вночі знаходились в Банку 1, а наступного дня були перераховані в інший банк, а значить гроші в Банку 1 "переночували". Але в залежності від особливостей обліку карткових операцій в одному банку на залишок по картковому рахунку відсоток буде нараховуватись, а в іншому - ні. Але це ніяк не впливає на моє право використати в цьому випадку словосполучення "гроші переночували в Банку 1". Бо то вже нюанси обліку, нарахування відсотків та ін.
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