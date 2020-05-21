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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:20
Alien & mephala ну вы и намусорили - вам что нечем заняться?
Востаннє редагувалось Кассандра в П'ят 22 тра, 2020 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:21
Alien
я кажу про загально прийняте розуміння - а ви вимагаєте нормативні документи.
дивний ви їй богу.
ви завжди спілкуєтеся лише термінами на які є нормативні документи?
цікаво було б послухати ваші терміни айті якими користуєтеся.
ЗІ
а все інше про ваш сеп та п2п навіть коментувати не буду. не бачу сенсу тесати на вас колоду.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:26
Про термiни писали ви. Я розумiю що таке дiлова мова, а що таке розмовна i згаданий мною вислiв вiдноситься до саме до 2. А приклад я привiв недарма, бо вiн чiтко показав, що я вживаю цей вислiв достатньо корректно, не залежно вiд того будете ви його (приклад) коментувати чи нi. P.s. Прогу вибачення, Кассандро, зараз зiтру те що слiд приховати
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:42
ваш приклад якраз показує що гроші не переночували в банку а залишалися на рахунку повний день а то й два.
а те що ви на біле кажете чорне - так я вже казав що не бачу сенсу тесати колоду.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:05
Re: Банк Глобус
Если есть тропинка как вывести из В+ без мзды, после изменения тарифов на Р2Р, можно в личку?
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