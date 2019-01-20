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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 655656657658

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:20

Alien & mephala ну вы и намусорили - вам что нечем заняться?
Востаннє редагувалось Кассандра в П'ят 22 тра, 2020 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:21

Alien
я кажу про загально прийняте розуміння - а ви вимагаєте нормативні документи.
дивний ви їй богу.
ви завжди спілкуєтеся лише термінами на які є нормативні документи? :wink:
цікаво було б послухати ваші терміни айті якими користуєтеся.

ЗІ
а все інше про ваш сеп та п2п навіть коментувати не буду. не бачу сенсу тесати на вас колоду.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:26

  mephala написав:Alien
я кажу про загально прийняте розуміння - а ви вимагаєте нормативні документи.
дивний ви їй богу.
ви завжди спілкуєтеся лише термінами на які є нормативні документи? :wink:
цікаво було б послухати ваші терміни айті якими користуєтеся.

ЗІ
а все інше про ваш сеп та п2п навіть коментувати не буду. не бачу сенсу тесати на вас колоду.

Про термiни писали ви. Я розумiю що таке дiлова мова, а що таке розмовна i згаданий мною вислiв вiдноситься до саме до 2. А приклад я привiв недарма, бо вiн чiтко показав, що я вживаю цей вислiв достатньо корректно, не залежно вiд того будете ви його (приклад) коментувати чи нi. P.s. Прогу вибачення, Кассандро, зараз зiтру те що слiд приховати ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:42

  Alien написав:Про термiни писали ви. Я розумiю що таке дiлова мова, а що таке розмовна i згаданий мною вислiв вiдноситься до саме до 2. А приклад я привiв недарма, бо вiн чiтко показав, що я вживаю цей вислiв достатньо корректно, не залежно вiд того будете ви його (приклад) коментувати чи нi. P.s. Прогу вибачення, Кассандро, зараз зiтру те що слiд приховати ;)


ваш приклад якраз показує що гроші не переночували в банку а залишалися на рахунку повний день а то й два.
а те що ви на біле кажете чорне - так я вже казав що не бачу сенсу тесати колоду.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:05

Re: Банк Глобус

Если есть тропинка как вывести из В+ без мзды, после изменения тарифов на Р2Р, можно в личку?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:43

  Alien написав:
  reef написав:А когда снимают 7 грн. за текущий месяц?

Зазвичай в останній робочий день місяця. Буває, що і в перший робочий нового місяця. Причому при відсутності коштів знімають у мінус.

Вопрос в том, что карта В+ заканчивается 31 мая, новую получать не собираюсь. По идее за СМС снимать за июнь не должны, но если снимут, то как понять, это за май или за июнь?
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:57

  reef написав:Вопрос в том, что карта В+ заканчивается 31 мая, новую получать не собираюсь. По идее за СМС снимать за июнь не должны, но если снимут, то как понять, это за май или за июнь?

В первый банк день снимают за текущий месяц.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 22 тра, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:57

  Alien написав:
  reef написав:А когда снимают 7 грн. за текущий месяц?

Зазвичай в останній робочий день місяця. Буває, що і в перший робочий нового місяця. Причому при відсутності коштів знімають у мінус.

А если карту обнулить и не пользоваться, то за скока мес. начислят абонку или залочат из-за овера и всьоо?
Вот думаю или закрыть или таки просто на полку положить до середины осени, мож одумаются к тому времени :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:01

  Кассандра написав:Alien & mephala ну вы и намусорили - вам что нечем заняться?

Думают, как разделить медведя.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:07

  ruvex написав:
  Кассандра написав:Alien & mephala ну вы и намусорили - вам что нечем заняться?

Думают, как разделить медведя.

Там є раціональне зерно як за день завести і вивести і шоб прОцент капнув.
Але ця тема не розкрита. :)
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