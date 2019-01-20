mephala написав:ваш приклад якраз показує що гроші не переночували в банку а залишалися на рахунку повний день а то й два.
З точки зору грошей (та здорового глузду) - з прикладом якраз усе гаразд, бо корінь у слові "переночувати" все таки "ніч".
mephala написав:а те що ви на біле кажете чорне - так я вже казав що не бачу сенсу тесати колоду.
От і добре. Зміст мого "переночувати" повністю відповідає тлумачному словнику (наприклад такому http://sum.in.ua/s/perenochovuvaty ) - якщо для когось це "на біле чорне" - най буде так. Про термін "овернайт" взагалі мовчу.
mephala написав:ваш приклад якраз показує що гроші не переночували в банку а залишалися на рахунку повний день а то й два.
З точки зору грошей (та здорового глузду) - з прикладом якраз усе гаразд, бо корінь у слові "переночувати" все таки "ніч".
mephala написав:а те що ви на біле кажете чорне - так я вже казав що не бачу сенсу тесати колоду.
От і добре. Зміст мого "переночувати" повністю відповідає тлумачному словнику (наприклад такому http://sum.in.ua/s/perenochovuvaty ) - якщо для когось це "на біле чорне" - най буде так. Про термін "овернайт" взагалі мовчу.
те що ви не розумієте основ якраз і вводить вас в оману. і для таких як ви "вумних" в інших банках придумали овердрафт. щоб вчилися де свої кошти знаходяться та якими вам дали покористуватися. але то таке. вважайте і надалі що вам за "переночувати" проценти заплатили.