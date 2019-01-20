RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 656657658659

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:43

Ну что же вы все такие непонятливые? Ещё не поняли, что всё отслеживается, анализируется и делаются орг. выводы, нет? Ну тогда продолжайте в том же духе :?
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:49

Re: Банк Глобус

  mephala написав:ваш приклад якраз показує що гроші не переночували в банку а залишалися на рахунку повний день а то й два.
З точки зору грошей (та здорового глузду) - з прикладом якраз усе гаразд, бо корінь у слові "переночувати" все таки "ніч".
  mephala написав:а те що ви на біле кажете чорне - так я вже казав що не бачу сенсу тесати колоду.
От і добре. Зміст мого "переночувати" повністю відповідає тлумачному словнику (наприклад такому http://sum.in.ua/s/perenochovuvaty ) - якщо для когось це "на біле чорне" - най буде так. Про термін "овернайт" взагалі мовчу.
Alien
 
Повідомлень: 98
З нами з: 12.01.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:48

Кассандра
та все одно вже. шарік не юзабельний :mrgreen:
mephala
 
Повідомлень: 6881
З нами з: 07.04.14
Подякував: 166 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:50

  Alien написав:
  mephala написав:ваш приклад якраз показує що гроші не переночували в банку а залишалися на рахунку повний день а то й два.
З точки зору грошей (та здорового глузду) - з прикладом якраз усе гаразд, бо корінь у слові "переночувати" все таки "ніч".
  mephala написав:а те що ви на біле кажете чорне - так я вже казав що не бачу сенсу тесати колоду.
От і добре. Зміст мого "переночувати" повністю відповідає тлумачному словнику (наприклад такому http://sum.in.ua/s/perenochovuvaty ) - якщо для когось це "на біле чорне" - най буде так. Про термін "овернайт" взагалі мовчу.


те що ви не розумієте основ якраз і вводить вас в оману.
і для таких як ви "вумних" в інших банках придумали овердрафт.
щоб вчилися де свої кошти знаходяться та якими вам дали покористуватися.
але то таке. вважайте і надалі що вам за "переночувати" проценти заплатили.
mephala
 
Повідомлень: 6881
З нами з: 07.04.14
Подякував: 166 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 656657658659
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lubopytnaya, melkh, ramaz і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4059, 4060, 4061
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40608 4924927
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 21:34
swan forever
А-Банк 1 ... 1619, 1620, 1621
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16200 2251921
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 21:26
clientage
Банк Восток 1 ... 4, 5, 6
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 22:26
56 251394
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 19:53
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.