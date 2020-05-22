Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:24

mephala написав: Alien написав: mephala написав: ваш приклад якраз показує що гроші не переночували в банку а залишалися на рахунку повний день а то й два. ваш приклад якраз показує що гроші не переночували в банку а залишалися на рахунку повний день а то й два. З точки зору грошей (та здорового глузду) - з прикладом якраз усе гаразд, бо корінь у слові "переночувати" все таки "ніч". mephala написав: а те що ви на біле кажете чорне - так я вже казав що не бачу сенсу тесати колоду. а те що ви на біле кажете чорне - так я вже казав що не бачу сенсу тесати колоду. От і добре. Зміст мого "переночувати" повністю відповідає тлумачному словнику (наприклад такому http://sum.in.ua/s/perenochovuvaty ) - якщо для когось це "на біле чорне" - най буде так. Про термін "овернайт" взагалі мовчу. З точки зору грошей (та здорового глузду) - з прикладом якраз усе гаразд, бо корінь у слові "переночувати" все таки "ніч".От і добре. Зміст мого "переночувати" повністю відповідає тлумачному словнику (наприклад такому) - якщо для когось це "на біле чорне" - най буде так. Про термін "овернайт" взагалі мовчу.



те що ви не розумієте основ якраз і вводить вас в оману.

і для таких як ви "вумних" в інших банках придумали овердрафт.

щоб вчилися де свої кошти знаходяться та якими вам дали покористуватися.

але то таке. вважайте і надалі що вам за "переночувати" проценти заплатили. те що ви не розумієте основ якраз і вводить вас в оману.і для таких як ви "вумних" в інших банках придумали овердрафт.щоб вчилися де свої кошти знаходяться та якими вам дали покористуватися.але то таке. вважайте і надалі що вам за "переночувати" проценти заплатили.

Навіщо пересмикувати? Навіщо переходити на особистості? Намагатися принизити співбесідника? Я розумію, що навіть допустити факт власної неправоти для вас дуже складно. Але вибачте, вважаю що не варто свої міркування стосовно іншої людини використовувати в обговорені будь-якої теми на форумі. Вважаю, що в подібному спілкуванні варто оперувати саме фактами, економічними поняттями тощо, але ніяк не переходом на особистості. Адже той, хто переходить межу, намагаючись образити співбесідника, наклеїти йому образливі ярлики, на мою думку перш за все виявляє лише власну недолугість. Допускаю, що ви для слова "переночувати" маєте якесь своє, властиве для вашого оточення значення, пояснити яке ви так і не знайшли часу. В даному випадку - це сленгове слово і, допускаю, що у різних колах воно може мати специфічні відмінності. В моєму оточенні воно має саме те значення, про яке я вів мову і приклади якого я наводив. А отже вважаю, що не варто кидатись образливими словами по відношенню до того, хто має відмінні від ваших погляди, досвід, знання та ін. Якщо це так прийнято можете застосовувати їх у своєму оточенню, з тими людьми, з якими ви на одній хвилі. А ваші оцінки та бачення мого розуміння, моїх знань, мого бачення тих чи інших понять, фактів, явищ не варто нести на форум. Пишіть у особисті або лишайте їх при собі.