З точки зору грошей (та здорового глузду) - з прикладом якраз усе гаразд, бо корінь у слові "переночувати" все таки "ніч".
От і добре. Зміст мого "переночувати" повністю відповідає тлумачному словнику (наприклад такому
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:49
Re: Банк Глобус
З точки зору грошей (та здорового глузду) - з прикладом якраз усе гаразд, бо корінь у слові "переночувати" все таки "ніч".
От і добре. Зміст мого "переночувати" повністю відповідає тлумачному словнику (наприклад такому
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:50
Alien
те що ви не розумієте основ якраз і вводить вас в оману.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 23 тра, 2020 00:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:24
Навіщо пересмикувати? Навіщо переходити на особистості? Намагатися принизити співбесідника? Я розумію, що навіть допустити факт власної неправоти для вас дуже складно. Але вибачте, вважаю що не варто свої міркування стосовно іншої людини використовувати в обговорені будь-якої теми на форумі. Вважаю, що в подібному спілкуванні варто оперувати саме фактами, економічними поняттями тощо, але ніяк не переходом на особистості. Адже той, хто переходить межу, намагаючись образити співбесідника, наклеїти йому образливі ярлики, на мою думку перш за все виявляє лише власну недолугість. Допускаю, що ви для слова "переночувати" маєте якесь своє, властиве для вашого оточення значення, пояснити яке ви так і не знайшли часу. В даному випадку - це сленгове слово і, допускаю, що у різних колах воно може мати специфічні відмінності. В моєму оточенні воно має саме те значення, про яке я вів мову і приклади якого я наводив. А отже вважаю, що не варто кидатись образливими словами по відношенню до того, хто має відмінні від ваших погляди, досвід, знання та ін. Якщо це так прийнято можете застосовувати їх у своєму оточенню, з тими людьми, з якими ви на одній хвилі. А ваші оцінки та бачення мого розуміння, моїх знань, мого бачення тих чи інших понять, фактів, явищ не варто нести на форум. Пишіть у особисті або лишайте їх при собі.
Додано: Суб 23 тра, 2020 07:58
Re: Банк Глобус
Ранее на ветке мелькало, что за 2 месяца, но сам не проверял
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:40
Alien та mephala
БІНГО!
давайте думати далі, не слухайте страхунів
+50грн !
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Додано: Нед 24 тра, 2020 12:07
Ви ніколи не намагалися написати щось корисне, замість того, щоб коментувати чужі дописи?
У мене велике особисте прохання: добавте мене в ігнор. І не треба коментувати усе підряд. Дякую наперед.
І ще. Вивчіть нарешті українську мову, якою ви так недбало користуєтесь. Немає у ній слова "страхун", а свої місцеві жаргонізми... викоростовуйте у себе вдома.
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:37
правда рано чи пізно буде відома, тому ваші невдалі потуги смішні і недолугі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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