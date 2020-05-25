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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:14
klug написав:
Панове, а якщо я вирішу закрити Відсотоку+ посеред місяця, яка процедура виплати вже нарахованих відсотків? Чи виграш піде казино?
Все вывести до 15, дождатся конца месяца и сала, заплатить за тюлюпон и в 1-ых числах следующего закрыть.
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