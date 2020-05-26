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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 655656657658

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:14

  klug написав:Панове, а якщо я вирішу закрити Відсотоку+ посеред місяця, яка процедура виплати вже нарахованих відсотків? Чи виграш піде казино?

Все вывести до 15, дождатся конца месяца и сала, заплатить за тюлюпон и в 1-ых числах следующего закрыть.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:11

  curiousobro написав:
  klug написав:Панове, а якщо я вирішу закрити Відсотоку+ посеред місяця, яка процедура виплати вже нарахованих відсотків? Чи виграш піде казино?

Все вывести до 15, дождатся конца месяца и сала, заплатить за тюлюпон и в 1-ых числах следующего закрыть.

Дякую, схема очевидна, але має логістичні недоліки. Цікавить варіант із закриттям до фактичної виплати відсотків. Хоч би й теоретично.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:35

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Востаннє редагувалось vollena71 в Вів 26 тра, 2020 20:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:39

  klug написав: Цікавить варіант із закриттям до фактичної виплати відсотків. Хоч би й теоретично.

Теоретически должны выплатить %% начисленные на дату закрытия счета. Сумма остатка + %% до 100грн при закрытии выплачивается через кассу без комиссии, если свыше 100грн комиссия 1 или 2%, точно можно посмотреть в тарифах
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