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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:14
klug написав:
Панове, а якщо я вирішу закрити Відсотоку+ посеред місяця, яка процедура виплати вже нарахованих відсотків? Чи виграш піде казино?
Все вывести до 15, дождатся конца месяца и сала, заплатить за тюлюпон и в 1-ых числах следующего закрыть.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 19:11
curiousobro написав: klug написав:
Панове, а якщо я вирішу закрити Відсотоку+ посеред місяця, яка процедура виплати вже нарахованих відсотків? Чи виграш піде казино?
Все вывести до 15, дождатся конца месяца и сала, заплатить за тюлюпон и в 1-ых числах следующего закрыть.
Дякую, схема очевидна, але має логістичні недоліки. Цікавить варіант із закриттям до фактичної виплати відсотків. Хоч би й теоретично.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 20:35
Del
Востаннє редагувалось vollena71
в Вів 26 тра, 2020 20:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 20:39
klug написав:
Цікавить варіант із закриттям до фактичної виплати відсотків. Хоч би й теоретично.
Теоретически должны выплатить %% начисленные на дату закрытия счета. Сумма остатка + %% до 100грн при закрытии выплачивается через кассу без комиссии, если свыше 100грн комиссия 1 или 2%, точно можно посмотреть в тарифах
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Вів 26 тра, 2020 18:00
ruvex
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
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