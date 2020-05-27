Все вывести до 15, дождатся конца месяца и сала, заплатить за тюлюпон и в 1-ых числах следующего закрыть.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 17:14
Додано: Вів 26 тра, 2020 19:11
Дякую, схема очевидна, але має логістичні недоліки. Цікавить варіант із закриттям до фактичної виплати відсотків. Хоч би й теоретично.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:39
Теоретически должны выплатить %% начисленные на дату закрытия счета. Сумма остатка + %% до 100грн при закрытии выплачивается через кассу без комиссии, если свыше 100грн комиссия 1 или 2%, точно можно посмотреть в тарифах
Додано: Сер 27 тра, 2020 18:11
От редиски. У меня 15 июня как раз депо заканчивается И как теперь забрать, везде 0,2%
Додано: Сер 27 тра, 2020 18:20
В кассу топать
Оформить дебетку под депозит, заявой перевести на неё возврат тела и %%... и топать в кассу или АТМ Шаромыги, там нашару
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 27 тра, 2020 19:59
А у чому проблема? З депозитки ж поки випускають без змін (якщо знову не напогулякають до 15-го).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:15
Re: Банк Глобус
если сейчас депо и %% падают на В+, можно ли после ее закрытия привязать депо к текущему? чтоб не брать лишний пластик (депозитку)
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