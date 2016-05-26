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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:18
ruvex написав:
P2P сегодня не идут? Не в один банк не прошло.
На Моню вот залетело 15мин назад
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:21
clientage написав: ruvex написав:
P2P сегодня не идут? Не в один банк не прошло.
На Моню вот залетело 15мин назад
Шапито, Алка - 0.
Пришли шкварки.
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ruvex
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:31
не пускает в приложение, не приходит смс для входа. шарик чудит...
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orhidf
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:37
ruvex написав: clientage написав: ruvex написав:
P2P сегодня не идут? Не в один банк не прошло.
На Моню вот залетело 15мин назад
Шапито, Алка - 0.
Пришли шкварки.
Альфа, Форвард - усе швидко як завжди. Тягнув рідними додатками банків отримувачів. Щоправда сьогодні зранку київстар гальмував, а потім його переплюнув водафон - втрачається мережа, смс не ходять - щось неймовірно потойбічне твориться з операторами стільникового
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Alien
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:43
Alien написав:
Альфа, Форвард - усе швидко як завжди. Тягнув рідними додатками банків отримувачів. Щоправда сьогодні зранку київстар гальмував, а потім його переплюнув водафон - втрачається мережа, смс не ходять - щось неймовірно потойбічне твориться з операторами стільникового
Значит ватафон. Приходят старые СМС, одни и те же.
Ок.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:50
ruvex написав: Alien написав:
Альфа, Форвард - усе швидко як завжди. Тягнув рідними додатками банків отримувачів. Щоправда сьогодні зранку київстар гальмував, а потім його переплюнув водафон - втрачається мережа, смс не ходять - щось неймовірно потойбічне твориться з операторами стільникового
Значит ватафон. Приходят старые СМС, одни и те же.
Ок.
Так - мені від Альфи вже четвертий той самий код приходить по уже 15 хв. тому відправленому платежу, по Глобусу втретє
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Alien
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:07
ruvex написав:
Значит ватафон. Приходят старые СМС, одни и те же.
Протягом останньої години в окремих мiстах можуть бути недоступнi голосовi послуги. Ми маємо непередбачувані технічні проблеми, але вже працюємо над їх оперативним вирішенням. Наразі проблема стосується безпосередньо голосового зв'язку, LTE мережа (доступ до інтернету) має працювати у звичному режимі. Тож поки просимо вас користуватися мессенджерами та іншими доступними засобами зв'язку.
Дякуємо за розуміння, команда Vodafone.
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Vorlon
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:07
Раз приехало сало - кеды в руки, и прощаться )
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:09
Vorlon написав: ruvex написав:
Значит ватафон. Приходят старые СМС, одни и те же.
Протягом останньої години в окремих мiстах можуть бути недоступнi голосовi послуги. Ми маємо непередбачувані технічні проблеми, але вже працюємо над їх оперативним вирішенням. Наразі проблема стосується безпосередньо голосового зв'язку, LTE мережа (доступ до інтернету) має працювати у звичному режимі. Тож поки просимо вас користуватися мессенджерами та іншими доступними засобами зв'язку.
Дякуємо за розуміння, команда Vodafone.
Спасибо за инфо. Ни одна СМС не пришла, кроме авторизации Альфы 7 раз одна и та же.
Так что "только" с голосовым они погорячились.
А-Банк, ПУМБ, АЛЬФА, Глобус СМС не пришли.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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ruvex
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:16
ruvex написав:
Спасибо за инфо. Ни одна СМС не пришла, кроме авторизации Альфы 7 раз одна и та же.
Так что "только" с голосовым они погорячились.
В мене два водафони: той що фінансовий - здох, телефоную в підтримку з другого - ми вам зара вишлемо інструкцію як перепідключити до мережі "дохлого". Інструкція йшла 49 хв. За цей час "дохлий" вже сам якось надибав мережу і теперь в довільному порядку годує мене повторами та моїми тестовими смс
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