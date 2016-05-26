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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 657658659660

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:35

Закрыл шарика к такой-то матери
mustbe
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Повідомлень: 4125
З нами з: 27.12.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 347 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:42

  mustbe написав:Закрыл шарика к такой-то матери

Ну В чи В+ зрозуміло.
А депо під 18% тут не юзаєте?
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33609
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1680 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:45

  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:Закрыл шарика к такой-то матери

Ну В чи В+ зрозуміло.
А депо під 18% тут не юзаєте?

А депо в сажанцах осталось, как напоминание о былых временах.
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[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлень: 9661
З нами з: 03.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2088 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:48

  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:Закрыл шарика к такой-то матери

Ну В чи В+ зрозуміло.
А депо під 18% тут не юзаєте?

А депо в сажанцах осталось, как напоминание о былых временах.

Хто встиг...той поповнив. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33609
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1680 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:34

Відділення Шаромиги працюють з 10-00 до 17-00.
Обід з 14-00 до 14-30.
ПРавильно?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33609
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1680 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:35

  Квесторе_поверніться написав:Відділення Шаромиги працюють з 10-00 до 17-00.
Обід з 14-00 до 14-30.
ПРавильно?

Да.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9661
З нами з: 03.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2088 раз.
 
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1
6
2
  #<1 ... 657658659660
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