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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 658659660661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:31

Ну я седня реально их раскидал, на карте =0, жду овер и блок при невозможности списания абонки 1/06

Дык В+ запросто уходит в -7
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:32

  mustbe написав:Дык В+ запросто уходит в -7

Грят в -14 уже не уйдет, я потерплю :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:35

  clientage написав:
  reef написав:
  mustbe написав:Закрыл шарика к такой-то матери

Проценты, что сегодня пришли, они реально доступны, не с 1 июня?

Ну я седня реально их раскидал, на карте =0, жду овер и блок при невозможности списания абонки 1/06 :mrgreen:

У меня срок карты 05/2020, если я вывожу остаток до копейки, то фактически я с 1 июня обрываю все связи по В+: денег на счету нет, действующей карты нет, снимать абонку не за что и овера не должно быть в принципе?
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:39

  clientage написав:
  mustbe написав:Дык В+ запросто уходит в -7

Грят в -14 уже не уйдет, я потерплю :)


Этот минус -14 не попортит кредитную историю?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:50

  Amid написав:
  clientage написав:
  mustbe написав:Дык В+ запросто уходит в -7

Грят в -14 уже не уйдет, я потерплю :)


Этот минус -14 не попортит кредитную историю?

Нее. Може када он превратится в 140К, то тогда банка стуканет в РеестрДолжников и то через суд
Но я чот надеюсь, шо банка после летнего отдыха одумается и отменит оте тупые 0.2% за стронний р2р, или сделает свою нормальную апликуху де будет шаровой р2р как у любого номально банка. А я чуток подожду :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:59

  reef написав:
  clientage написав:
  reef написав:Проценты, что сегодня пришли, они реально доступны, не с 1 июня?

Ну я седня реально их раскидал, на карте =0, жду овер и блок при невозможности списания абонки 1/06 :mrgreen:

У меня срок карты 05/2020, если я вывожу остаток до копейки, то фактически я с 1 июня обрываю все связи по В+: денег на счету нет, действующей карты нет, снимать абонку не за что и овера не должно быть в принципе?

Вам вiдома рiзниця мiж карткою i картковим рахунком? Вашi вiдносини з банком врегульованi угодою, яка не припинить дiяти з закiнченням валiдностi картки
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:08

  clientage написав:Но я чот надеюсь, шо банка после летнего отдыха одумается и отменит оте тупые 0.2% за стронний р2р, или сделает свою нормальную апликуху де будет шаровой р2р как у любого номально банка. А я чуток подожду :)


думаю не одумаются.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:12

  Alien написав:Вам вiдома рiзниця мiж карткою i картковим рахунком? Вашi вiдносини з банком врегульованi угодою, яка не припинить дiяти з закiнченням валiдностi картки

Но если 7 грн. снимают за СМС информирование по карте, то нет карты - нет и СМС. Или не так?
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:43

  reef написав:
  clientage написав:
  reef написав:
У меня срок карты 05/2020, если я вывожу остаток до копейки, то фактически я с 1 июня обрываю все связи по В+: денег на счету нет, действующей карты нет, снимать абонку не за что и овера не должно быть в принципе?

Вам вiдома рiзниця мiж карткою i картковим рахунком? Вашi вiдносини з банком врегульованi угодою, яка не припинить дiяти з закiнченням валiдностi картки

Скорее всего карту перевыпустят и будет она ждать вас в отделении во второй половине месяца:)
demichh
 
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