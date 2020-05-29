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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:31
Ну я седня реально их раскидал, на карте =0, жду овер и блок при невозможности списания абонки 1/06
Дык В+ запросто уходит в -7
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mustbe
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1
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:32
mustbe написав:
Дык В+ запросто уходит в -7
Грят в -14 уже не уйдет, я потерплю
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:35
clientage написав: reef написав: mustbe написав:
Закрыл шарика к такой-то матери
Проценты, что сегодня пришли, они реально доступны, не с 1 июня?
Ну я седня реально их раскидал, на карте =0, жду овер и блок при невозможности списания абонки 1/06
У меня срок карты 05/2020, если я вывожу остаток до копейки, то фактически я с 1 июня обрываю все связи по В+: денег на счету нет, действующей карты нет, снимать абонку не за что и овера не должно быть в принципе?
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reef
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:39
clientage написав: mustbe написав:
Дык В+ запросто уходит в -7
Грят в -14 уже не уйдет, я потерплю
Этот минус -14 не попортит кредитную историю?
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Amid
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1
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:50
Amid написав: clientage написав: mustbe написав:
Дык В+ запросто уходит в -7
Грят в -14 уже не уйдет, я потерплю
Этот минус -14 не попортит кредитную историю?
Нее. Може када он превратится в 140К, то тогда банка стуканет в РеестрДолжников и то через суд
Но я чот надеюсь, шо банка после летнего отдыха одумается и отменит оте тупые 0.2% за стронний р2р, или сделает свою нормальную апликуху де будет шаровой р2р как у любого номально банка. А я чуток подожду
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:59
reef написав: clientage написав: reef написав:
Проценты, что сегодня пришли, они реально доступны, не с 1 июня?
Ну я седня реально их раскидал, на карте =0, жду овер и блок при невозможности списания абонки 1/06
У меня срок карты 05/2020, если я вывожу остаток до копейки, то фактически я с 1 июня обрываю все связи по В+: денег на счету нет, действующей карты нет, снимать абонку не за что и овера не должно быть в принципе?
Вам вiдома рiзниця мiж карткою i картковим рахунком? Вашi вiдносини з банком врегульованi угодою, яка не припинить дiяти з закiнченням валiдностi картки
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Alien
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:08
clientage написав:
Но я чот надеюсь, шо банка после летнего отдыха одумается и отменит оте тупые 0.2% за стронний р2р, или сделает свою нормальную апликуху де будет шаровой р2р как у любого номально банка. А я чуток подожду
думаю не одумаются.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:12
Alien написав:
Вам вiдома рiзниця мiж карткою i картковим рахунком? Вашi вiдносини з банком врегульованi угодою, яка не припинить дiяти з закiнченням валiдностi картки
Но если 7 грн. снимают за СМС информирование по карте, то нет карты - нет и СМС. Или не так?
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reef
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:43
reef написав: clientage написав: reef написав:
У меня срок карты 05/2020, если я вывожу остаток до копейки, то фактически я с 1 июня обрываю все связи по В+: денег на счету нет, действующей карты нет, снимать абонку не за что и овера не должно быть в принципе?
Вам вiдома рiзниця мiж карткою i картковим рахунком? Вашi вiдносини з банком врегульованi угодою, яка не припинить дiяти з закiнченням валiдностi картки
Скорее всего карту перевыпустят и будет она ждать вас в отделении во второй половине месяца:)
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demichh
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