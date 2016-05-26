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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 659660661662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:44

  klug написав:З високою ймовірністю вона вже очікує десь пів місяця.

В интернет-банкинге какая-то карта висит, срок до 2022 года, почему-то рядом написано "аннулирована", но если я её не стану получать и соответственно не распишусь в получении, то они не смогут подключить GSM-банкинг. Или не так?
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:47

Re: Банк Глобус

  reef написав:написано "аннулирована"

эту карту уже порезали
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 659660661662
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