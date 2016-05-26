В интернет-банкинге какая-то карта висит, срок до 2022 года, почему-то рядом написано "аннулирована", но если я её не стану получать и соответственно не распишусь в получении, то они не смогут подключить GSM-банкинг. Или не так?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:44
Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:47
Re: Банк Глобус
... делайте хоть что-нибудь!
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