В интернет-банкинге какая-то карта висит, срок до 2022 года, почему-то рядом написано "аннулирована", но если я её не стану получать и соответственно не распишусь в получении, то они не смогут подключить GSM-банкинг. Или не так?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:44
Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:47
Re: Банк Глобус
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:26
Безумовно вирішувати як вчинити тільки вам, але особисто я не став би ризикувати, сподіваючись на банківську порядність і звичайну людську логіку (типу картки нема - значить смс не підключать). Моє особисте переконання: у разі припинення відносин з банком усі діючі угоди слід розірвати (звісно не буквально - на дрібні папірці). Зараз, в умовах коли банки вносять зміни до публічних угод просто у себе на сайті без обов'язкового повідомлення клієнтів, вважаю, що не варто наражати себе на ризики появи неочікуваного боргу за якусь придуману послугу, яка просто з'явилась вже після того як по вашій картці вийшов термін валідності. Або ще якоїсь маячні. Тому щоб мати спокій надалі особисто я рекомендую відвідати банківську установу і офіційно припинити співпрацю.
Додано: Суб 30 тра, 2020 00:54
ця карта ще не активована (ПІН кода немає)
+50грн !
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