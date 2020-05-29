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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 659660661662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:44

  klug написав:З високою ймовірністю вона вже очікує десь пів місяця.

В интернет-банкинге какая-то карта висит, срок до 2022 года, почему-то рядом написано "аннулирована", но если я её не стану получать и соответственно не распишусь в получении, то они не смогут подключить GSM-банкинг. Или не так?
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:47

Re: Банк Глобус

  reef написав:написано "аннулирована"

эту карту уже порезали
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:26

  reef написав:
  klug написав:З високою ймовірністю вона вже очікує десь пів місяця.

В интернет-банкинге какая-то карта висит, срок до 2022 года, почему-то рядом написано "аннулирована", но если я её не стану получать и соответственно не распишусь в получении, то они не смогут подключить GSM-банкинг. Или не так?

Безумовно вирішувати як вчинити тільки вам, але особисто я не став би ризикувати, сподіваючись на банківську порядність і звичайну людську логіку (типу картки нема - значить смс не підключать). Моє особисте переконання: у разі припинення відносин з банком усі діючі угоди слід розірвати (звісно не буквально - на дрібні папірці). Зараз, в умовах коли банки вносять зміни до публічних угод просто у себе на сайті без обов'язкового повідомлення клієнтів, вважаю, що не варто наражати себе на ризики появи неочікуваного боргу за якусь придуману послугу, яка просто з'явилась вже після того як по вашій картці вийшов термін валідності. Або ще якоїсь маячні. Тому щоб мати спокій надалі особисто я рекомендую відвідати банківську установу і офіційно припинити співпрацю.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:54

  reef написав:
  klug написав:З високою ймовірністю вона вже очікує десь пів місяця.

В интернет-банкинге какая-то карта висит, срок до 2022 года, почему-то рядом написано "аннулирована", но если я её не стану получать и соответственно не распишусь в получении, то они не смогут подключить GSM-банкинг. Или не так?


ця карта ще не активована (ПІН кода немає)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:32

Маю ще Відсоточку без плюса тут.
Термін дії карти сплив 4\20.
Автоматом продовжили на 3 місяці.
СМС відключене.
При дзвінку про перевипуск кажуть шо СМС і тут вже буде невідключне.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:46

  Alien написав:
  reef написав:
  klug написав:З високою ймовірністю вона вже очікує десь пів місяця.

В интернет-банкинге какая-то карта висит, срок до 2022 года, почему-то рядом написано "аннулирована", но если я её не стану получать и соответственно не распишусь в получении, то они не смогут подключить GSM-банкинг. Или не так?

Тому щоб мати спокій надалі особисто я рекомендую відвідати банківську установу і офіційно припинити співпрацю.

Да это понятно, тут чисто спортивный интерес - снимут 7 грн. или нет?
reef
 
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