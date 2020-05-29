Додано: Суб 30 тра, 2020 11:32

Маю ще Відсоточку без плюса тут.

Термін дії карти сплив 4\20.

Автоматом продовжили на 3 місяці.

СМС відключене.

При дзвінку про перевипуск кажуть шо СМС і тут вже буде невідключне.