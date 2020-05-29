В интернет-банкинге какая-то карта висит, срок до 2022 года, почему-то рядом написано "аннулирована", но если я её не стану получать и соответственно не распишусь в получении, то они не смогут подключить GSM-банкинг. Или не так?
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:44
Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:47
Re: Банк Глобус
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:26
Безумовно вирішувати як вчинити тільки вам, але особисто я не став би ризикувати, сподіваючись на банківську порядність і звичайну людську логіку (типу картки нема - значить смс не підключать). Моє особисте переконання: у разі припинення відносин з банком усі діючі угоди слід розірвати (звісно не буквально - на дрібні папірці). Зараз, в умовах коли банки вносять зміни до публічних угод просто у себе на сайті без обов'язкового повідомлення клієнтів, вважаю, що не варто наражати себе на ризики появи неочікуваного боргу за якусь придуману послугу, яка просто з'явилась вже після того як по вашій картці вийшов термін валідності. Або ще якоїсь маячні. Тому щоб мати спокій надалі особисто я рекомендую відвідати банківську установу і офіційно припинити співпрацю.
Додано: Суб 30 тра, 2020 00:54
ця карта ще не активована (ПІН кода немає)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 30 тра, 2020 11:32
Маю ще Відсоточку без плюса тут.
Термін дії карти сплив 4\20.
Автоматом продовжили на 3 місяці.
СМС відключене.
При дзвінку про перевипуск кажуть шо СМС і тут вже буде невідключне.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 11:46
Да это понятно, тут чисто спортивный интерес - снимут 7 грн. или нет?
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:35
Re: Банк Глобус
Написал в отделении заявление на закрытие Відсоточка+, с февраля без движений, копейка висела, за смс последний раз снимали в январе, долива за смс с февраля по май не просили.
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:38
Re: Банк Глобус
У меня так висела, пока не получил новую по сроку Відсоточка+, смс включал, с марта по май движений не было, на днях написал заявление на закрытие
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:41
Re: Банк Глобус
У меня срок карты 05/2020, если я вывожу остаток до копейки, то фактически я с 1 июня обрываю все связи по В+: денег на счету нет, действующей карты нет, снимать абонку не за что и овера не должно быть в принципе?[/quote]
Главное, чтобы выведенное провелось по счету. У меня в январе не успело, сняли за смс, получился минус. Погасил, в минус больше не загоняли
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