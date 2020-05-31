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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:52
друзья, кто что делает с Видсоточкой - закрывать или оставить и загнать в -14 грн - больше точно не насчитают?
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:02
У меня две карты - в старом тарифе и новом. С мая движения и средств по картам не было.
Так вот по новой (+) сначала загнали в минус, но потом опять стал 0. И сейчас там 0. По старой какие-то 0,75 грн. вижу в ИБ без изменений.
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Vorlon
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:19
Vorlon написав:
Так вот по новой (+) сначала загнали в минус, но потом опять стал 0. И сейчас там 0.
здесь нашел упоминание о возможном списывании задолжености за все время - думаю всеже завтра закрыть
mephala написав: ramzes4 написав: 2XL написав:
На сколько помню пятёрочку за СМС даже в минус списывает? Как можно отключить для паузы?
Не списывает в минус. Точнее, раз списали 7 грн в минус, потом вернули обратно в ноль.
Возможно, начисляет и при пополнении спишет за всё
Два месяца уже видсточка+ с нулем висит, сейчас проверил - показывает ноль в банкинге.
сам не проверял но говорят что хоть в минус и не списывает но запоминает. и когда появятся деньги - за все месяцы спишет скопом.
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