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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 660661662663

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:52

Re: Банк Глобус

друзья, кто что делает с Видсоточкой - закрывать или оставить и загнать в -14 грн - больше точно не насчитают?
keep
 
Повідомлень: 132
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:02

У меня две карты - в старом тарифе и новом. С мая движения и средств по картам не было.

Так вот по новой (+) сначала загнали в минус, но потом опять стал 0. И сейчас там 0. По старой какие-то 0,75 грн. вижу в ИБ без изменений.
Vorlon
 
Повідомлень: 8364
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:19

Re: Банк Глобус

  Vorlon написав:Так вот по новой (+) сначала загнали в минус, но потом опять стал 0. И сейчас там 0.

здесь нашел упоминание о возможном списывании задолжености за все время - думаю всеже завтра закрыть
  mephala написав:
  ramzes4 написав:
  2XL написав:На сколько помню пятёрочку за СМС даже в минус списывает? Как можно отключить для паузы?

Не списывает в минус. Точнее, раз списали 7 грн в минус, потом вернули обратно в ноль.
Возможно, начисляет и при пополнении спишет за всё :)
Два месяца уже видсточка+ с нулем висит, сейчас проверил - показывает ноль в банкинге.


сам не проверял но говорят что хоть в минус и не списывает но запоминает. и когда появятся деньги - за все месяцы спишет скопом.
keep
 
Повідомлень: 132
З нами з: 20.11.13
Подякував: 157 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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  #<1 ... 660661662663
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