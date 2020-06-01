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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:52
друзья, кто что делает с Видсоточкой - закрывать или оставить и загнать в -14 грн - больше точно не насчитают?
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:02
У меня две карты - в старом тарифе и новом. С мая движения и средств по картам не было.
Так вот по новой (+) сначала загнали в минус, но потом опять стал 0. И сейчас там 0. По старой какие-то 0,75 грн. вижу в ИБ без изменений.
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Vorlon
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:19
Vorlon написав:
Так вот по новой (+) сначала загнали в минус, но потом опять стал 0. И сейчас там 0.
здесь нашел упоминание о возможном списывании задолжености за все время - думаю всеже завтра закрыть
mephala написав: ramzes4 написав: 2XL написав:
На сколько помню пятёрочку за СМС даже в минус списывает? Как можно отключить для паузы?
Не списывает в минус. Точнее, раз списали 7 грн в минус, потом вернули обратно в ноль.
Возможно, начисляет и при пополнении спишет за всё
Два месяца уже видсточка+ с нулем висит, сейчас проверил - показывает ноль в банкинге.
сам не проверял но говорят что хоть в минус и не списывает но запоминает. и когда появятся деньги - за все месяцы спишет скопом.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 16:25
говорят что хоть в минус и не списывает но запоминает. и когда появятся деньги - за все месяцы спишет скопом.
Это если я начну пользоваться счётом. А если я приду его закрывать? Потребуют погасить долг?
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Vorlon
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Додано: Пон 01 чер, 2020 22:34
reef написав: Alien написав: reef написав:
В интернет-банкинге какая-то карта висит, срок до 2022 года, почему-то рядом написано "аннулирована", но если я её не стану получать и соответственно не распишусь в получении, то они не смогут подключить GSM-банкинг. Или не так?
Тому щоб мати спокій надалі особисто я рекомендую відвідати банківську установу і офіційно припинити співпрацю.
Да это понятно, тут чисто спортивный интерес - снимут 7 грн. или нет?
Продлили срок действия карты до 08/2020 и, соответственно, сняли 7 грн.
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reef
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Додано: Вів 02 чер, 2020 00:43
А интернет банкинг сейчас висит у всех?
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serg_kravetz
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Додано: Вів 02 чер, 2020 05:14
Vorlon написав:
говорят что хоть в минус и не списывает но запоминает. и когда появятся деньги - за все месяцы спишет скопом.
Это если я начну пользоваться счётом. А если я приду его закрывать? Потребуют погасить долг?
У меня не требовали, 5 месяцев без сала
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Додано: Вів 02 чер, 2020 09:01
serg_kravetz написав:
А интернет банкинг сейчас висит у всех?
Висел
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 02 чер, 2020 16:42
Отримав лист від НБУ у відповідь на своє звернення з приводу незаконно нарахованих комісій.
Фактично повторює лист від Глобуса: комісію повернули, введення нових тарифів відтермінували до 15.06.
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AlexTk
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Додано: Вів 02 чер, 2020 16:51
AlexTk написав:
Отримав лист від НБУ у відповідь на своє звернення з приводу незаконно нарахованих комісій.
Фактично повторює лист від Глобуса: комісію повернули, введення нових тарифів відтермінували до 15.06.
Аналогічно: "ми велике і грізне НБУ пересилаємо Вам відписку Банку. Будьте здорові". Фактично, у відповідь на повідомлення про порушення наглядовий орган прислав відповідь порушника, що уже все добре.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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