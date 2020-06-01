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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 17:01
klug написав: AlexTk написав:
Отримав лист від НБУ у відповідь на своє звернення з приводу незаконно нарахованих комісій.
Фактично повторює лист від Глобуса: комісію повернули, введення нових тарифів відтермінували до 15.06.
Аналогічно: "ми велике і грізне НБУ пересилаємо Вам відписку Банку. Будьте здорові". Фактично, у відповідь на повідомлення про порушення наглядовий орган прислав відповідь порушника, що уже все добре.
Та прям уж "порушник"... Одного разу оступився, з усіма трапляється...
Я вже майже пробачив. Хай комісію за p2p приберуть, повернемося...
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:11
AlexTk написав:
Та прям уж "порушник"... Одного разу оступився, з усіма трапляється...
Я вже майже пробачив. Хай комісію за p2p приберуть, повернемося...
Нічогенько оступились. Таку нахабну пляку-погуляку ще пошукати треба: бездарно сфальшувати документи і кліпати оченятами, типу клієнти самі сліпі, а у банчику усе рівно. А кидок зі стовпчиками Ви вже теж забули?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:16
klug написав: AlexTk написав:
Та прям уж "порушник"... Одного разу оступився, з усіма трапляється...
Я вже майже пробачив. Хай комісію за p2p приберуть, повернемося...
Нічогенько оступились. Таку нахабну пляку-погуляку ще пошукати треба: бездарно сфальшувати документи і кліпати оченятами, типу клієнти самі сліпі, а у банчику усе рівно. А кидок зі стовпчиками Ви вже теж забули?
Не забув, але пробачив. Я не стовбився.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 18:24
klug написав: AlexTk написав:
Та прям уж "порушник"... Одного разу оступився, з усіма трапляється...
Я вже майже пробачив. Хай комісію за p2p приберуть, повернемося...
Нічогенько оступились. Таку нахабну пляку-погуляку ще пошукати треба: бездарно сфальшувати документи і кліпати оченятами, типу клієнти самі сліпі, а у банчику усе рівно. А кидок зі стовпчиками Ви вже теж забули?
0,2% за безнал геть з Шаромиги з 15 червня року 2020 не пробачим.
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