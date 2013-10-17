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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 661662663664

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:01

  klug написав:
  AlexTk написав:Отримав лист від НБУ у відповідь на своє звернення з приводу незаконно нарахованих комісій.
Фактично повторює лист від Глобуса: комісію повернули, введення нових тарифів відтермінували до 15.06.

Аналогічно: "ми велике і грізне НБУ пересилаємо Вам відписку Банку. Будьте здорові". Фактично, у відповідь на повідомлення про порушення наглядовий орган прислав відповідь порушника, що уже все добре.

Та прям уж "порушник"... Одного разу оступився, з усіма трапляється...
Я вже майже пробачив. Хай комісію за p2p приберуть, повернемося... :wink:
AlexTk
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:11

  AlexTk написав:Та прям уж "порушник"... Одного разу оступився, з усіма трапляється...
Я вже майже пробачив. Хай комісію за p2p приберуть, повернемося... :wink:

Нічогенько оступились. Таку нахабну пляку-погуляку ще пошукати треба: бездарно сфальшувати документи і кліпати оченятами, типу клієнти самі сліпі, а у банчику усе рівно. А кидок зі стовпчиками Ви вже теж забули?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:16

  klug написав:
  AlexTk написав:Та прям уж "порушник"... Одного разу оступився, з усіма трапляється...
Я вже майже пробачив. Хай комісію за p2p приберуть, повернемося... :wink:

Нічогенько оступились. Таку нахабну пляку-погуляку ще пошукати треба: бездарно сфальшувати документи і кліпати оченятами, типу клієнти самі сліпі, а у банчику усе рівно. А кидок зі стовпчиками Ви вже теж забули?

Не забув, але пробачив. Я не стовбився.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:24

  klug написав:
  AlexTk написав:Та прям уж "порушник"... Одного разу оступився, з усіма трапляється...
Я вже майже пробачив. Хай комісію за p2p приберуть, повернемося... :wink:

Нічогенько оступились. Таку нахабну пляку-погуляку ще пошукати треба: бездарно сфальшувати документи і кліпати оченятами, типу клієнти самі сліпі, а у банчику усе рівно. А кидок зі стовпчиками Ви вже теж забули?

0,2% за безнал геть з Шаромиги з 15 червня року 2020 не пробачим.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:16

  klug написав:
  AlexTk написав:Отримав лист від НБУ у відповідь на своє звернення з приводу незаконно нарахованих комісій.
Фактично повторює лист від Глобуса: комісію повернули, введення нових тарифів відтермінували до 15.06.

Аналогічно: "ми велике і грізне НБУ пересилаємо Вам відписку Банку. Будьте здорові". Фактично, у відповідь на повідомлення про порушення наглядовий орган прислав відповідь порушника, що уже все добре.

Ничего другого не будет. Это система и так она работает практически везде.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:25

  klug написав:Аналогічно: "ми велике і грізне НБУ пересилаємо Вам відписку Банку. Будьте здорові". Фактично, у відповідь на повідомлення про порушення наглядовий орган прислав відповідь порушника, що уже все добре.

а что вы хотели? чтобы дядяша сразу взял и размазал шарик? Ну и зачем спрашивается?! Банчок повинился, признал свою ошибку - деньги вернул, ввод комиса сдвинул до 15-го июня согласно рекомендациям законодательства и регулятора. Для первого раза достатньо для него. А вот если ещё раз банчёк проколется, то будет ему уже тогда щастье по полной :mrgreen:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:08

  Кассандра написав:
  klug написав:Аналогічно: "ми велике і грізне НБУ пересилаємо Вам відписку Банку. Будьте здорові". Фактично, у відповідь на повідомлення про порушення наглядовий орган прислав відповідь порушника, що уже все добре.

а что вы хотели? чтобы дядяша сразу взял и размазал шарик? Ну и зачем спрашивается?! Банчок повинился, признал свою ошибку - деньги вернул, ввод комиса сдвинул до 15-го июня согласно рекомендациям законодательства и регулятора. Для первого раза достатньо для него. А вот если ещё раз банчёк проколется, то будет ему уже тогда щастье по полной :mrgreen:

Меня тут намедни утопистом "обозвали", приятно осознавать, что нас минимум двое. :mrgreen:
Black Jack - White Business
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:43

Если говорить теоретически - банк допустил достаточно серьёзное нарушение, которое потом неумело и по-дилетантски пытался скрыть.
За одно это он должен понести наказание.
Не знаю какое - но наказание должно быть. Штраф - как минимум.
А иначе - это приводит к вседозволенности.

А практически - да, никому ничего не будет.
И Погуляка наверняка сидит спокойно на своём месте и керует тарифами.
Селяви...
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:53

  mustbe написав:Если говорить теоретически - банк допустил достаточно серьёзное нарушение, которое потом неумело и по-дилетантски пытался скрыть.
За одно это он должен понести наказание.
Не знаю какое - но наказание должно быть. Штраф - как минимум.
А иначе - это приводит к вседозволенности.

А практически - да, никому ничего не будет.
И Погуляка наверняка сидит спокойно на своём месте и керует тарифами.
Селяви...

Підлог це кримінал. Ні?
Кримінальну справу порушили?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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