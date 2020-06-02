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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 17:01
klug написав: AlexTk написав:
Отримав лист від НБУ у відповідь на своє звернення з приводу незаконно нарахованих комісій.
Фактично повторює лист від Глобуса: комісію повернули, введення нових тарифів відтермінували до 15.06.
Аналогічно: "ми велике і грізне НБУ пересилаємо Вам відписку Банку. Будьте здорові". Фактично, у відповідь на повідомлення про порушення наглядовий орган прислав відповідь порушника, що уже все добре.
Та прям уж "порушник"... Одного разу оступився, з усіма трапляється...
Я вже майже пробачив. Хай комісію за p2p приберуть, повернемося...
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:11
AlexTk написав:
Та прям уж "порушник"... Одного разу оступився, з усіма трапляється...
Я вже майже пробачив. Хай комісію за p2p приберуть, повернемося...
Нічогенько оступились. Таку нахабну пляку-погуляку ще пошукати треба: бездарно сфальшувати документи і кліпати оченятами, типу клієнти самі сліпі, а у банчику усе рівно. А кидок зі стовпчиками Ви вже теж забули?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:16
klug написав: AlexTk написав:
Та прям уж "порушник"... Одного разу оступився, з усіма трапляється...
Я вже майже пробачив. Хай комісію за p2p приберуть, повернемося...
Нічогенько оступились. Таку нахабну пляку-погуляку ще пошукати треба: бездарно сфальшувати документи і кліпати оченятами, типу клієнти самі сліпі, а у банчику усе рівно. А кидок зі стовпчиками Ви вже теж забули?
Не забув, але пробачив. Я не стовбився.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 18:24
klug написав: AlexTk написав:
Та прям уж "порушник"... Одного разу оступився, з усіма трапляється...
Я вже майже пробачив. Хай комісію за p2p приберуть, повернемося...
Нічогенько оступились. Таку нахабну пляку-погуляку ще пошукати треба: бездарно сфальшувати документи і кліпати оченятами, типу клієнти самі сліпі, а у банчику усе рівно. А кидок зі стовпчиками Ви вже теж забули?
0,2% за безнал геть з Шаромиги з 15 червня року 2020 не пробачим.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 20:16
klug написав: AlexTk написав:
Отримав лист від НБУ у відповідь на своє звернення з приводу незаконно нарахованих комісій.
Фактично повторює лист від Глобуса: комісію повернули, введення нових тарифів відтермінували до 15.06.
Аналогічно: "ми велике і грізне НБУ пересилаємо Вам відписку Банку. Будьте здорові". Фактично, у відповідь на повідомлення про порушення наглядовий орган прислав відповідь порушника, що уже все добре.
Ничего другого не будет. Это система и так она работает практически везде.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 22:25
klug написав:
Аналогічно: "ми велике і грізне НБУ пересилаємо Вам відписку Банку. Будьте здорові". Фактично, у відповідь на повідомлення про порушення наглядовий орган прислав відповідь порушника, що уже все добре.
а что вы хотели? чтобы дядяша сразу взял и размазал шарик? Ну и зачем спрашивается?! Банчок повинился, признал свою ошибку - деньги вернул, ввод комиса сдвинул до 15-го июня согласно рекомендациям законодательства и регулятора
. Для первого раза достатньо для него. А вот если ещё раз банчёк проколется, то будет ему уже тогда щастье по полной
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Додано: Вів 02 чер, 2020 23:08
Кассандра написав: klug написав:
Аналогічно: "ми велике і грізне НБУ пересилаємо Вам відписку Банку. Будьте здорові". Фактично, у відповідь на повідомлення про порушення наглядовий орган прислав відповідь порушника, що уже все добре.
а что вы хотели? чтобы дядяша сразу взял и размазал шарик? Ну и зачем спрашивается?! Банчок повинился, признал свою ошибку - деньги вернул, ввод комиса сдвинул до 15-го июня согласно рекомендациям законодательства и регулятора
. Для первого раза достатньо для него. А вот если ещё раз банчёк проколется, то будет ему уже тогда щастье по полной
Меня тут намедни утопистом "обозвали", приятно осознавать, что нас минимум двое.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:43
Если говорить теоретически - банк допустил достаточно серьёзное нарушение, которое потом неумело и по-дилетантски пытался скрыть.
За одно это он должен понести наказание.
Не знаю какое - но наказание должно быть. Штраф - как минимум.
А иначе - это приводит к вседозволенности.
А практически - да, никому ничего не будет.
И Погуляка наверняка сидит спокойно на своём месте и керует тарифами.
Селяви...
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:53
mustbe написав:
Если говорить теоретически - банк допустил достаточно серьёзное нарушение, которое потом неумело и по-дилетантски пытался скрыть.
За одно это он должен понести наказание.
Не знаю какое - но наказание должно быть. Штраф - как минимум.
А иначе - это приводит к вседозволенности.
А практически - да, никому ничего не будет.
И Погуляка наверняка сидит спокойно на своём месте и керует тарифами.
Селяви...
Підлог це кримінал. Ні?
Кримінальну справу порушили?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:28
mustbe написав:
Если говорить теоретически - банк допустил достаточно серьёзное нарушение, которое потом неумело и по-дилетантски пытался скрыть.
За одно это он должен понести наказание.
Не знаю какое - но наказание должно быть. Штраф - как минимум.
А иначе - это приводит к вседозволенности.
А практически - да, никому ничего не будет.
И Погуляка наверняка сидит спокойно на своём месте и керует тарифами.
Селяви...
Эх давненько же я не общался с "банковским надзором". А интересные там люди работали. Не знаю как это работает сейчас в эпогу после тетушкиГо, но несколько лет назад они мне объясняли что есть в их понятии адекватность наказания за нарушение (если кратко - то не накладывать жгут на шею, когда из носа потекла кровЬ), и что такое "М" в слове CAMELS (если кто не знает - Менеджмент) и как она оценивается. А еще очень мало кто знает что действующими нормативно-правовыми актами НБУ такой вид воздействия на банк как наложение штрафа (наиболее понятный по своей сути для простых граждан) применяется довольно редко и в исключительных случаях, а самый же распространенный вид "наказания" называется "письменное предостережение" (мовою - письмове застереження), и по сути является простым письмом типа "ну-ну-ну". Но наличие вот таких "застережень" потом учитывается при комплексной оценке деятельности банка. Но для простого человека эти все "ну-ну-ну" выглядят конечно как ни о чем.
А еще НБУ очень не любит, когда к нему обращаются не по вопросам банковского законодательства. Вот если что-то из сферы контроля налоговой, или правоохранителей, то очень раньше нбушники любили посылать "писателей" о подобных вопросах в сад.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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