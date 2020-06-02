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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 662663664665

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:31

Re: Банк Глобус

Коллеги, возможно, уже обсуждали это, но спрошу ещё раз. Кто куда с Глобуса пойдёт? Где ещё со свободным доступом от 11% дают? Знаю Спорт с 12%, а какие ещё варианты?
Andrew75
 
Повідомлень: 950
З нами з: 30.09.15
Подякував: 149 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:13

  Andrew75 написав:Коллеги, возможно, уже обсуждали это, но спрошу ещё раз. Кто куда с Глобуса пойдёт? Где ещё со свободным доступом от 11% дают? Знаю Спорт с 12%, а какие ещё варианты?

Мій банк - 9%.
Сосо 10.
Шаромига 11%, але мзда за вихід.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33662
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:00

  Квесторе_поверніться написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, возможно, уже обсуждали это, но спрошу ещё раз. Кто куда с Глобуса пойдёт? Где ещё со свободным доступом от 11% дают? Знаю Спорт с 12%, а какие ещё варианты?

Мій банк - 9%.
Сосо 10.
Шаромига 11%, але мзда за вихід.

Получается, под 11% и больше нет вариантов, кроме Спорта и Форварда (Коко)?
Andrew75
 
Повідомлень: 950
З нами з: 30.09.15
Подякував: 149 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:05

Щось там в Бабай банку було...не в курсі.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33662
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:08

Re: Банк Глобус

  Andrew75 написав:Получается, под 11% и больше нет вариантов, кроме Спорта и Форварда (Коко)?
Ну хто вчасно стовбився ще має "Вільний" у Пумбі до 20х чисел липня під 11% (на днях закінчився під 12%)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:14

  Alien написав:
  Andrew75 написав:Получается, под 11% и больше нет вариантов, кроме Спорта и Форварда (Коко)?
Ну хто вчасно стовбився ще має "Вільний" у Пумбі до 20х чисел липня під 11% (на днях закінчився під 12%)

А у мене сьогодні ПУМБ під 12% закінчився. Тому і шукаю варіанти.
Andrew75
 
Повідомлень: 950
З нами з: 30.09.15
Подякував: 149 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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  #<1 ... 662663664665
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