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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:31
Коллеги, возможно, уже обсуждали это, но спрошу ещё раз. Кто куда с Глобуса пойдёт? Где ещё со свободным доступом от 11% дают? Знаю Спорт с 12%, а какие ещё варианты?
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Andrew75
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Додано: Сер 03 чер, 2020 13:13
Andrew75 написав:
Коллеги, возможно, уже обсуждали это, но спрошу ещё раз. Кто куда с Глобуса пойдёт? Где ещё со свободным доступом от 11% дают? Знаю Спорт с 12%, а какие ещё варианты?
Мій банк - 9%.
Сосо 10.
Шаромига 11%, але мзда за вихід.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:00
Квесторе_поверніться написав: Andrew75 написав:
Коллеги, возможно, уже обсуждали это, но спрошу ещё раз. Кто куда с Глобуса пойдёт? Где ещё со свободным доступом от 11% дают? Знаю Спорт с 12%, а какие ещё варианты?
Мій банк - 9%.
Сосо 10.
Шаромига 11%, але мзда за вихід.
Получается, под 11% и больше нет вариантов, кроме Спорта и Форварда (Коко)?
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Andrew75
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:05
Щось там в Бабай банку було...не в курсі.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:08
Andrew75 написав:
Получается, под 11% и больше нет вариантов, кроме Спорта и Форварда (Коко)?
Ну хто вчасно стовбився ще має "Вільний" у Пумбі до 20х чисел липня під 11% (на днях закінчився під 12%)
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Alien
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:14
Alien написав: Andrew75 написав:
Получается, под 11% и больше нет вариантов, кроме Спорта и Форварда (Коко)?
Ну хто вчасно стовбився ще має "Вільний" у Пумбі до 20х чисел липня під 11% (на днях закінчився під 12%)
А у мене сьогодні ПУМБ під 12% закінчився. Тому і шукаю варіанти.
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Andrew75
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Сер 03 чер, 2020 12:43
omb
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