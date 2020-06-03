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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 663664665666

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:03

Re: Банк Глобус

  ruvex написав:куда перебираться из БС.

біткоєн, вестимо
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:05

Re: Банк Глобус

  Искатель написав:А сколько там сейчас (чтобы на ветку ПУМБа лишний раз не идти)?
Наразі мало :(. По новим "Вільним" пропонують 9%. Моня та А-банка ніби 10% дають просто за зберігання своїх на чорній та зеленій відповідно.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:07

  greenozon написав:
  ruvex написав:куда перебираться из БС.

біткоєн, вестимо

Ну якщо на меті є повне прощання з БСУ - то можна і біткоїн, операції з яким НБУ наразі відносить до сумнівних та таких, що підлягають посиленому фінмону.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:15

Alien
я за диверсифікацію - розкласти яйка в різні кошики,
а щодо % розподілу - кожний придумає собі сам
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:29

  greenozon написав:Alien
я за диверсифікацію - розкласти яйка в різні кошики,
а щодо % розподілу - кожний придумає собі сам

Моє повідомлення було не про кошики, а про те що піти з банків у "крипту" можна без проблем, але повертатись з неї назад може виявитись складно
Alien
 
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