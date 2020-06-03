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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 09:03
ruvex написав:
куда перебираться из БС.
біткоєн, вестимо
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greenozon
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Додано: Чет 04 чер, 2020 09:05
Искатель написав:
А сколько там сейчас (чтобы на ветку ПУМБа лишний раз не идти)?
Наразі мало
. По новим "Вільним" пропонують 9%. Моня та А-банка ніби 10% дають просто за зберігання своїх на чорній та зеленій відповідно.
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Alien
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Додано: Чет 04 чер, 2020 09:07
greenozon написав: ruvex написав:
куда перебираться из БС.
біткоєн, вестимо
Ну якщо на меті є повне прощання з БСУ - то можна і біткоїн, операції з яким НБУ наразі відносить до сумнівних та таких, що підлягають посиленому фінмону.
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Alien
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Додано: Чет 04 чер, 2020 09:15
Alien
я за диверсифікацію - розкласти яйка в різні кошики,
а щодо % розподілу - кожний придумає собі сам
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Додано: Чет 04 чер, 2020 09:29
greenozon написав:Alien
я за диверсифікацію - розкласти яйка в різні кошики,
а щодо % розподілу - кожний придумає собі сам
Моє повідомлення було не про кошики, а про те що піти з банків у "крипту" можна без проблем, але повертатись з неї назад може виявитись складно
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Alien
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Додано: Чет 04 чер, 2020 10:23
Искатель написав:
Вот как-то я ПУМБ недооценивал... Имея "Видсоточку" под 17% (в прошлые годы), остальные варианты плохо изучал.
А сколько там сейчас (чтобы на ветку ПУМБа лишний раз не идти)?
Спорт... далеко не во всех городах.
Форвард - с 17.06. отпадает (только 15к, свыше - 10%, что малоинтересно).
Если я правильно понял, то по кредитке на Форварде остаются 12% на свои средства. Теперь думаю стоит ли её завести.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 11:29
Alien написав: greenozon написав:Alien
я за диверсифікацію - розкласти яйка в різні кошики,
а щодо % розподілу - кожний придумає собі сам
Моє повідомлення було не про кошики, а про те що піти з банків у "крипту" можна без проблем, але повертатись з неї назад може виявитись складно
до того часу надіюсь крипта ввійде в правове поле і не буде ніяких проблем
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Додано: Чет 04 чер, 2020 12:20
greenozon написав: Alien написав: greenozon написав:Alien
я за диверсифікацію - розкласти яйка в різні кошики,
а щодо % розподілу - кожний придумає собі сам
Моє повідомлення було не про кошики, а про те що піти з банків у "крипту" можна без проблем, але повертатись з неї назад може виявитись складно
до того часу надіюсь крипта ввійде в правове поле і не буде ніяких проблем
Будут сильно просить, конечно введут, и в поле и в право - будете платить 19,5% с каждого вывода в фиат и никаких проблем
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Додано: Чет 04 чер, 2020 12:32
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